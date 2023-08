Pálavské vinobraní: Do Mikulova přijede král a královna Chantal Poullain

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Tradiční Pálavské vinobraní je po roce zpátky. Do Mikulova se 8. - 10. září sjedou známá hudební jména, jako je například skupina No Name, Čechomor nebo Anna K. Návštěvníci nepříjdou ani o oblíbený sobotní historický průvod v čele s králem Václavem IV. a královnou Chantal Poullain. K ochutnání přitom bude více jak 650 vzorků vín.

Pálavské vinobraní v Mikulově. | Foto: poskytl Dominik Ryšánek