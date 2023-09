/FOTOGALERIE, ANKETA/ Po tři dny patří Mikulov na Břeclavsku Pálavskému vinobraní. Za vínem, burčákem, hudbou a zábavou přijely desítky tisíc lidí. Deník z místa přináší video i velkou fotoreportáž.

Podívejte se, jak vypadalo Pálavské vinobraní v Mikulově v roce 2023. | Video: Deník/Jan Charvát

Uličky historického centra Mikulova jsou od sobotního rána zalité sluncem. A plné lidí. Skupinky návštěvníků zároveň stoupají i na nedaleký Svatý kopeček, odkud je nádherný výhled do krajiny. V obležení jsou také terasy zámku a zahrada.

Na náměstí ve středu osmitisícového města to pak krátce po poledni tepe jako o život. Ve vzduchu se mísí vůně burčáku s přicházejícím babím létem. Všude jsou desítky stánků s vínem, řemeslnými výrobky a jídlem. Pálavské vinobraní je v plném proudu. Na jih Moravy každoročně vábí tisíce návštěvníků a letošní šestasedmdesátý ročník není výjimkou.

„Přijeli jsme z Ostravska na burčák. U nás tak dobrý prostě není. Kolikrát to chutná, jak se říká, jako když se pro Pražáka vypláchne kýbl. Těšíme se také na super koncerty. Čechomor asi nestihneme, ale kapelu IMT Smile si už ujít nenecháme," usmívá se rázovitý muž ze severu Moravy, který do Mikulova dorazil s přítelkyní Lenkou.

Průvod s novou královnou, žízeň po víně a léto v září. Znojmo ožilo vinobraním

Se skleničkami na víno prochází centrem Mikulova také Radka Krekovic se dvěma dcerami a manželem. Rodina dorazila na tři dny ze slovenských Piešťan a je ubytovaná v nedaleké obci Bavory.

„Kroužíme pomalu jen tak Mikulovem a popíjíme víno. Mně nejvíce chutnají sekty. Je tu nádherně a fantastická atmosféra. Moc si to tady jako rodina užíváme a jsme rádi, že trávíme čas spolu. Jsme tu poprvé a určitě ne naposledy," říká žena.



Nahrává se anketa …

To Jakub Stránský s přítelkyní Barborou Jeřábkovou přijeli ještě z větší dálky. Až z Liberecka, a to už po několikáté. „Nejezdíme sem jen za vínem a koncerty. Vždy si naplánujeme několik výletů. Na zámek, do synagogy, zdejšího lomu nebo na Svatý kopeček. Každý rok zde objevíme něco nového a je nám moc fajn," popisuje cíl tradičního několikadenního výletu mladík.

Zámeckou zahradou se v sobotu odpoledne mezi davy návštěvníků prochází také příznivec historie Pavel z Moravské Třebové. Na sobě má úbor středověkého lovce, lučištníka. Doprovod mu dělají dvě dámy oděné v historických kostýmech. Karina a Ljudmila. „Slavnostní průvod krále a královny jsme bohužel nestihli. Přijeli jsme pozdě. Tak se k jejich družině připojíme až večer," dodává nadšenec z Pardubického kraje.

O kousek dál ladí ve stínu zámeckých hradeb hlasivky skupina žen z pěveckého sboru ze Slovácka. Vlčnovské búdové umělkyně. „To vínečko, to je lázeň. Kdo ho pije, není blázen. A já jsem ho, také pila. A já jsem se neopila. Juch,“ zní prostranstvím s lavičkami malebný zpěv, který záhy střídá potlesk kolemjdoucích.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Ti zároveň obdivují překrásné kroje zpěvaček. „Jedná se o rekonstrukci kroje, který se ve Vlčnově nosil před rokem 1900. Na tradiční jízdu králů máme jiné. Hodně škrobené a se spoustou spodnic. Ty jsou ale moc náročné na údržbu. Protože často vystupujeme i mimo Vlčnov, tak jsme si udělaly jednoduší kroje. Dnes jsme zpívaly při zahájení vinobraní v amfiteátru a budeme pokračovat při slavnostním žehnání vína,“ říká jedna ze členek folklórního souboru Marta Kondrová.

Součástí Pálavského vinobraní je také Národní soutěž vín mikulovské podoblasti. Ta se odehrává na mikulovském zámku. A že je co ochutnávat.

„Návštěvníci si na zámku koupí degustační bločky, které vymění za vybrané vzorky vín. Těch bude letos v Mikulově na Pálavském vinobraní úctyhodných 655, je tedy z čeho vybírat a každý si najde to své,“ zdůrazňuje ředitelka akce Petra Eliášová.

Ojedinělý úspěch oranžového vína ze Sedlece. Je jiné než růžové, tvrdí Králík

Před zámek přijíždí o půl čtvrté odpoledne královská družina v čele s Václavem IV. a královnou v podání známé herečky Chantal Poullain. Mikulovská starostka Jitka Sobotková v roli purkmistryně lisuje za pomoci kolegů z vedení města vrchnosti první poháry vinného moštu. Z letošní úrody hroznů. Hlava království s chotí mu vzápětí požehnají.

„Já mocí boží i lidskou udělujeme vám vinaři i vám městu právo lisovati hrozny. Posvěcujeme toto víno královskou i královninou mocí. Nechť se dobře v sudu mu daří. Nechť kvasí vinaři jenom dobré. Nuže, na zdraví tobě i vám všem,“ hlásí z pódia král.

Pálavské vinobraní je podle starostky Sobotkové pro Mikulov a zároveň i jeho okolí nejprestižnější akcí roku. Navíc je to ojedinělá značka, která má zvuk po celé republice.

„I přes velké množství návštěvníků nemám pocit, že by tu byl nějaký přetlak. Každý si tu najde svoje. Program je velmi pestrý, jak už v amfiteátru, tak na dalších místech ve městě. Nabídka vinařů je také hodně rozsáhlá. Pozvali jsme také kolegy z partnerských měst z Polska, Německa, Rakouska a Chorvatska, a myslím si, že jsou nadmíru spokojení," říká mikulovská starostka.

A jaká bude podle ní letošní úroda hroznů a víno? „Věřím, že výborná. Sluníčko tomu letos hodně pomohlo,“ usmívá se Sobotková.

V sobotním odpoledni se pak davy návštěvníků vinobraní postupně přemisťují z centra města do amfiteátru, kde nabírá na obrátkách série koncertních vystoupení. Po slavnostním zahájení a vystoupení skupiny Čechomor dostává publikum do varu Katarína Knechtová. A pak už to jde v rychlé sledu. Slza, Eddie Stoilow, Anna K. A na závěr před sobotní půlnocí IMT Smile. Třídenní akce končí v neděli.

Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek