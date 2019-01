Pálavské vinobraní začíná. S vínem, koncerty či cirkusem

Mikulov – Pokud by nad Mikulovem visel časovač, do startu Pálavského vinobraní by odpočítával poslední hodiny a minuty. Oslava vína, burčáku, hudby a folkloru začíná. Už v pátek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Vlasák

O den dříve se o neoficiální zahájení postaraly pěvecké soubory z Březí. „Nabídly jsme osvědčený repertoár. Trochu ale máme obavy z počasí, snad se umoudří," zadoufala vedoucí ženského souboru Marie Stibůrková. Obavy jsou oprávněné. Oblačno a dešťové přeháňky by podle meteorologů měly nad Břeclavskem zůstat. „Předpokládám, že lidé hodně zaplní hospůdky a také zámek," poznamenala za pořadatele Lenka Křivánková z městské společnosti Mikulovská rozvojová. Navzdory nepříznivé předpovědi nabídne Pálavské vinobraní řadu koncertů předních hudebníků. Vystoupí například 4Tet Jiřího Korna, Lucie Bílá nebo Divokej Bill. Sledovat a navštívit se však vyplatí i jiné části programu. Tak například: Národní soutěž vín Mikulovské podoblasti, One man show bývalého sportovního komentátora Karola Poláka, Cirkus Le vitare nebo soutěž malých sommeliérů. Nabídka roztroušená po celém městě čítá desítky položek. „Show pana Poláka bude ve sportovním duchu, kdy zavzpomíná na svoji éru a povypráví prožité historky," sdělila Křivánková. Výrazný prostor dostanou folklorní soubory z regionu i vzdálenějších koutů Moravy. Zábavnou formou se představí Pěvecká skupina Kmotřičky. „Jsou opravdu velmi vtipné. Upravily lidové písně a člověk se s nimi hodně nasměje," tvrdí Křivánková. Opakované vystoupení čeká i dámy z Březí. „A rády se podíváme také na ostatní. Něco pochválíme, něco ne. Jak to bývá," zmínila Stibůrková s úsměvem. Poprvé se na Pálavském vinobraní představí Cirkus Le vitare. V regionu se lidé s jeho představiteli seznámili třeba při nedávných rajčatových slavnostech, které se konaly v Břeclavi. „Jde o pouliční divadlo. Vystoupí v zámecké zahradě, kterou jsme chtěli o něco vylepšit. Myslím si, že pro návštěvníky půjde o vítané osvěžení," oznámila jedna z pořadatelek. Hlavní součástí třídenního festivalu nadále zůstává víno. Lidé je mohou nejen popíjet, ale také se utkat v dovednostních soutěžích. Například v rozeznávání vůní. „Budeme s napětím očekávat, zda se potvrdí, že ženy mají lepší čich nebo zda muži prolomí zatím celkem jednoznačnou nadvládu žen," uvedl nedávno organizátor soutěže Vladimír Jarkovský. PROGRAM Pátek Náměstí 17.00–23.00

moderuje Petra Eliášová

17.00 Zahájení

17.15 Cimballica

18.15 FS Podpolanec

19.00 One man show Karol Polák

20.00 Bára Basiková se skupinou Medicimbal

21.00 Vyslání družiny pro krále Václava IV., slavnostní ceremonie

21.30 Slowhand Vinařské městečko – Kapucínská ulice 17.00–23.00

Ochutnávky vín a burčáků s gastronomickými specialitami.

17.00 Pouliční flašinetář

18.00 CM Kasanica

19.00 Setkání s Bakchem Zámek – hlavní sál

16.00–20.00 Národní soutěž vín Mikulovské vinařské podoblasti s veřejnou ochutnávkou, k poslechu hraje CM Jitky Ondráčkové

17.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zámek – terasa u Udírenské věže

16.00–20.00 Tradiční zpracování hroznů – Sedlecká vína

19.15 Průvod vinařů a odvod desátků Zámecká zahrada – zámecké sklepení

17.00–22.00 Degustace vín z vinařství Víno Marcinčák Zámecké sklepení s obřím sudem

17.00–21.00 Degustace vín z vinařství Vinofol Zámek – galerie vinařských lisů

17.00–20.00 Řízené degustace vín z vinařství Víno Mikulov Zámecká zahrada

19.00–21.00 Historické taverny, kejklíři a bubeníci, překvapení pro děti Vinařství Galant

11.00–22.00 Pálavské Jídlobraní, prohlídky vinařství, degustace vín ulice Česká – před kinem

19.00–23.30 Tancovačka s DH Slovácká kapela Romana Horňáčka Amfiteátr – hlavní podium 17.30–23.00

17.30 Gipsy.cz

19.00 Celeste Buckingham

20.30 Aneta Langerová

22.00 Divokej Bill Amfiteátr – malá scéna

23.00–01.00 DJ Chocolatic (1210 Symphony) Sobota Náměstí 10.00–23.00

10.00 Zahájení

10.10 DNS Palavěnka

10.25 DNS Palavánek

10.45 DNS Vlčnovjánek

11.05 NS Pálava

11.30 Pěvecká skupina Kmotřičky

12.00 Příjezd krále Václava IV. s družinou a přivítání královny Chantal Poullain, krojovaný průvod

12.30 CM Klaret

13.30 FS a TS Vlčnovjan

14.30 Midnight Coffee Session

15.15 One Knor Show (z pořadu Na stojáka)

16.00 CM Danaj

17.00 NS Břeclavan

17.45 Vyhodnocení Mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně

18.30 Věra Martinová Trio

19.45 HB Stop

21.00 Orchestre International du Vetex Vinařské městečko – Kapucínská ulice 10.00–23.00

Ochutnávky vín a burčáků s gastronomickými specialitami

10.00 Setkání vinařů s Bakchem

10.00 Klapeto, CK Vojenský šraml

12.30 Mužský a ženský pěvecký sbor z Březí

15.00 Klapeto, CK Vojenský šraml

16.00 Setkání vinařů s Bakchem

18.00 CM Jitky Ondráčkové Zámek – hlavní sál

10.00–20.00 Národní soutěž vín Mikulovské vinařské podoblasti s veřejnou ochutnávkou nejlepších vín, k poslechu hraje CM Klaret Zámek – terasa u Udírenské věže

10.00–20.00 Tradiční zpracování hroznů – Sedlecká vína

15.00 Audience krále Václava IV. s královnou Chantal Poullain, slavnostní lisování pálavského hroznu, symbolu úrody Zámecká zahrada – zámecké sklepení

10.00–22.00 Degustace vín z vinařství Víno Marcinčák Zámecké sklepení s obřím sudem

10.00–21.00 Degustace vín z vinařství Vinofol Zámek – galerie vinařských lisů

17.00–20.00 Řízené degustace vín z vinařství Víno Mikulov Zámecká zahrada 10.00–22.00

Doprovodný program

Hrnčířská a mincovní dílnička, historická tržnice, stylový jarmark, dobové tance, kejklíři a rytíři

10.00 Ranní pohádka

10.30 Školička malých kejklířů a komediantů

11.00 Rytíři krále Václava IV. – šermířské souboje

11.30 Sláva králi – příprava na přivítání a průvod krále

13.00 Královský lovčí – sokolnické představení

13.30 Pohádka pro mikulovské princezny a prince

14.00 Kejklíři a komedianti

15.00 Cirkus Le vitare – pouliční divadlo

16.00 Pod perutěmi dravců – výcvik lovu dravých ptáků

17.00 Školička malých kejklířů a komediantů

18.00 Mikulovský zlatý šíp – lukostřelecká soutěž

19.00 Rytířské souboje o čest a slávu Zámek – Horní nádvoří 14.00–20.00

14.00 Lucie Dobrovodská

16.00 Marta Töpferová & Trova

17.30 IAN

19.00 Jazzpetit Kozí hrádek 11.00–19.30

Celodenní program a interaktivní hry

11.00 Ráno na stráži

14.00 Audience krále Václava IV. s královnou Chantal Poullain

15.00 Historická kapela Královi trubadúři

15.30 Rytíři krále Václava – šermířské představení

16.00 Na tom dvoře královském – tance středověku

16.30 Loupeživí rytíři z Kozího hrádku

17.00 Od píšťaly k hákovnici – historické palné zbraně

17.30 Písničky středověku

18.00 Dvůr krále Václava – šermířské a divadelní představení

18.30 Rytířský peškový turnaj

19.00 Ve jménu svaté Barbory aneb Dále od hradu dále ulice Česká – před kinem

19.00–23.30 DH Mikulovanka Vinařství Galant

11.00–22.00 Pálavské Jídlobraní, prohlídky vinařství, degustace vín Vinařství Volařík

11.00–18.00 Degustace a prodej vín Vinařství Víno Mikulov

10.00–20.00 Řízené degustace, Vinotéka sv. Urbana Amfiteátr – hlavní podium 13.00–23.00

13.00 Slavnostní zahájení s králem Václavem IV. a královnou Chantal Poullain

13.30 4TET Jiřího Korna

14.45 Lucie Bílá

16.30 IMT Smile /SK/

18.30 Rybičky 48

20.00 Polemic /SK/

21.45 Support Lesbiens Neděle Náměstí 10.00–18.15

10.00 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček

11.00 Výstup na Svatý kopeček

11.30 Ženský pěvecký sbor „Výběr z bobulí" z Valtic

13.00 Petr Spálený se skupinou Apolloband

14.30 DH Vlčnovjanka

16.00 DH Bojnická kapela

17.15 DH Hulíňané Vinařské městečko – Kapucínská ulice 10.00–17.00

Ochutnávky vín a burčáků s gastronomickými specialitami

11.00 Klapeto a pouliční flašinetář

13.00 Klapeto

14.00 CM Píšťalenka Zámek – nástupní sál

11.00–17.00 Malý sommelier – poznávání vůní a chutí vín, pro rodiče s dětmi Zámek – hlavní sál

11.00–16.00 Národní soutěž vín Mikulovské vinařské podoblasti s veřejnou ochutnávkou nejlepších vín Zámecká zahrada 11.00–16.30

Interaktivní hry, pohádky a soutěže pro děti.

11.00 Holahej lidičky, začínáme – úvodní ballabilé

11.30 Dětské dopolední představení

12.00 Kterak se stát rytířem

13.00 Nedělní pohádka

13.30 Školička malých kejklířů a komediantů

15.00 Pohádkové vyprávění pro kluky a holky

16.00 Rozloučení s Pálavským vinobraním Zámek – Horní nádvoří

12.00–14.00 Melody Gentlemen Vinařství Galant

11.00–18.00 Pálavské Jídlobraní, prohlídky vinařství, degustace vín Vinařství Volařík

11.00–16.00 Degustace a prodej vín Vinařství Víno Mikulov

9.00–18.00 Otevřena vinotéka Sommelier Club Zámek – terasa u udírenské věže 11.00–16.00 Tradiční zpracování hroznů – Sedlecká vína Zdroj: www.palavske-vinobrani.cz

Autor: Lukáš Ivánek