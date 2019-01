Pavlov – Přes Pálavu přes tři sklepy? Proč ne. Jarní přechod Pálavy spojený s návštěvou tří vinařských království nabídne tuto sobotu akce nazvaná Přes tři sklepy.

Festival otevřených sklepů. Ilustrační foto | Foto: archiv Nadace Partnerství

První zastávkou vinařské výpravy po značené trase do Pavlova bude zámecký sklep v Mikulově. „Účastníci tam vyslechnou příběh největšího sudu ve střední Evropě, kam feudálové odebírali „desátky" z nichž vznikalo feudální cuvéé. Postupně ochutnají pět vzorků vín vinařství Réva a poté vyrazí na cestu," zve za pořadatele Lucie Matyášová.

Trasa je dlouhá jedenáct kilometrů. Výletníci se propletou uličkami Mikulova a vydají se po červené značce kolem Kočičí skály do Bavor do druhého sklepa Vinařství Gala. Posilnění pěti vzorky vín pak vystoupají na vrchol Stolové hory a a poté si prohlédnou Sirotčí hrádek,

„Je to docela velký výškový rozdíl, ale výhled stojí za to. Navíc už je to jenom kousek ke klentnickému hřišti, kde bude oběd v přírodě," popisovala Matyášová.

Pak už zbývá jen poslední kus cesty – podél hřebenu do Pavlova. Kam? Do sklepa vinaře Jiřího Iliase. „V každém ze tří sklepů jsme připravili k degustaci po pěti vzorcích vín. Návštěvníci budou mít možnost se nejen seznámit s vinaři a nahlédnout do jejich sklepů, ale také si projít nejkrásnější kouty jarní Pálavy. Trasa vede nejatraktivnějšími místy. Doufáme proto, že si všichni užijí nevšední zážitek," věří pořadatel Zdeněk Janeček.

Začátek akce je v deset hodin dopoledne, kdy z Pavlova vyjede připravený autobus. Program v Pavlově totiž začíná už v pátek večer řízenou degustací pavlovských vín ve sklepě Hotelu Pavlov.

Mikulovský zámecký sklep se účastníkům putování otevře v sobotu o půl jedenácté dopoledne. „Součástí každé zastávky ve vinařství bude jednoduchá soutěžní otázka či úkol. Na ty nejlepší čekají ceny. Večer pak bude v Hotelu Pavlov připravený raut s místními specialitami a vyhodnocení výsledků soutěže," doplnila Matyášová.

Program akce

10:30 zahájení v zámeckém sklepě v Mikulově

12:00 – 15:00 ochutnávka ve sklepě v Bavorech

13:00 – 15:00 obědová svačina kousek od Sirotčího hrádku

16:00 – 18:00 ochutnávka ve sklepě v Pavlově

20:00 večerní program v Hotelu Pavlov