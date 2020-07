Jak dodala, do hlasování se zapojily stovky lidí. „Vybrali tento dub, který jako strážce hlídá zapomenutý vchod do parku a na místě stojí možná už od dob, kdy zde ještě byly lužní lesy,“ připomněla Rotscheinová.

Protože se Lednickým název strážce zdál až příliš fádní, v další anketě odhlasovali „pracovní název“ Hugo. „Jeden ze zapomenutých vchodů do parku tak střeží zkrátka Hugo,“ usmívala se Rothscheinová.

Že by Hugo postoupil až do celorepublikového finále, nikdo nečekal. „Je to pro nás krásné překvapení. Dub je totiž poměrně běžný strom. Nicméně zástupci z Nadace Partnerství, která soutěž pořádá, nám sdělili, že není dub jako dub, s čímž se plně ztotožňujeme. Náš Hugo zkrátka má svou osobnost, je to Pan strom a takové uznání si rozhodně zaslouží. Velké díky Davidu Mahovskému, který jej vyfotil a o většinu věcí okolo nominace do soutěže Strom roku se postaral. Bez něj by Lednice svůj strom ve finále neměla,“ vyznala se Rotscheinová.

Pomoci dostat Huga na příčky nejvyšší mohou lidé už od 21. července, kdy oficiálně odstartuje hlasování na webu stromroku.cz.