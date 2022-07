Od každé ze čtyř panenek, které jsou zabalené ve stylových krabicích s originálním návrhem přímo od Laffity, uvede výrobce na trh pouhých tři a půl tisíce kusů. Oproti běžným hubeným panenkám tohoto typu jsou Naomi, Laura, Jasmine a Emily dívkami s mírně slovanskými rysy. „S Osmanym jsme se shodli na takzvaném city looku, čili standardním oblečení. Říkali jsme si, že až holčičky dospějí, třeba si takový look nechají i ušít,“ říká Krůzová, jejíž firma na výrobu hraček funguje už třicet let.

Dvacet let. Mikro Trading vybírá nové hračky

S Osmanym Laffitou je dohromady svedla náhoda. „Moje dcera Věrka za mnou před třemi lety přišla s tím, že má být Osmany v Brně ve Vaňkovce. A připomněla mi, že jsem si od něj kdysi přála mít šaty. Moc se mi tam nechtělo, cukala jsem se, ale nakonec jsme se tam vydali. Koupila jsem od něj synovi k narozeninám parfém a protože mě Věrka pořád pošťuchovala, zeptala jsem se na ty šaty. Šlo o klasický business look do práce,“ vypráví majitelka firmy.

Asi měsíc nato měla vyrazit na obchodní jednání do Nižboru, kde shodou okolností bydlí právě i Osmany Laffita s manželem. „Tak jsem sebrala všechnu odvahu a zavolala jsem jim. Říkala jsem si, že musím splnit to, co jsem Věrce slíbila. Byl to zrovna rok, kdy si procházela rakovinou a dalšími těžkostmi. Když ona měla tolik odvahy a zvládla to, tak přece já zvládnu takovou prkotinu. No a mimochodem jsem se zeptala i na to, zda by pro nás nechtěl ušít oblečky na panenky,“ pokračuje Krůzová.

Tvárné panenky

Plány s uvedením panenek na trh ztížil covid. „Na druhou stranu nám ale ukázal směr, kterým jsme se dál vydali. Šlo nám o to, aby byla panenka ohebná, měla viditelné klouby. Diskutovali jsme s Osmanym i o tom, aby si byly maminky s holčičkami schopné třeba nějaké další oblečky ušít a panenky pohodlně oblékat. Musely být pořádně tvárné,“ ukazuje šéfka podivínského Mikro Trading.

Další spolupráci s módním návrhářem nevylučuje. Naopak. „Uvažujeme o tom, že bychom vytvořili knížku střihů, podle kterých by si děvčátka s maminkami mohly šít další oblečení. A také o tom, že bychom příští rok na trh uvedli například panenky v plesových šatech. Kromě toho nemáme žádného kluka. Doslechli jsme se, že je velká poptávka po takovém, který by vypadal jako Osmany. Tak uvidíme,“ naznačuje se šibalským úsměvem Krůzová.

V úterý 2. srpna se v Praze uskuteční slavnostní křest edice panenek, které jsou již nyní k dispozici v řetězci obchodu s hračkami i na eshopu Osmanyho Laffity. Kmotry budou čtyři slavní rodiče malých holčiček. Saša Rašilov, Lucie Šafářová, Alena Antalová a Jiří Kohout. „Součástí křtu bude také dvacet křestních listů. Jedničku budeme mít my, dvojku Osmany a trojku nadační fond Radost dětem, který pomáhá maminkám samoživitelkám, rodičům s péčí o onkologicky nemocné malé pacienty nebo s péčí o děti v dětských domovech. Nadační fond od nás dostane kolekci panenek, kterou pak před Vánoci vydražíme v rámci Stromu Radosti v pražském obchodním domě Palladium. Peníze poputují na podporu jeho činnosti,“ říká Krůzová.

Čtyřku, pětku, šestku a sedmičku si odnesou kmotři. Osmičku pak majitelka kavárny, v níž se křest uskuteční. „No a devítka bude patřit Nadačnímu fondu Kryštůfek, pro nějž chystáme plyšové Kryštůfky, které dostanou děti v sanitkách, aby jim nebylo smutno,“ doplňuje ředitelka Mikro Trading.