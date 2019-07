Jak poutá návštěvníky samo uskupení, Melody Gentlemen nás přenesou do časů našich babiček. V parku postupně zaznívají nejrůznější známé kousky muziky první poloviny dvacátého století, jako jsou Swing Cocktail a Život je jen náhoda od Jaroslava Ježka nebo Sám já chodívám rád od R. A. Dvorského. „Když se řekne první republika, mnohým z nás se vybaví filmy pro pamětníky. V každém z nich se vyskytovala nějaká nosná melodie, která se ve filmu opakovala. Divák si potom onu melodii brouká ještě dávno poté, co daný film zhlédne. Pakliže se bavíme o filmech pro pamětníky, určitě nám vyvstane na mysl jméno Oldřicha Nového, jednoho z největších pěveckých a hereckých velikánů,“ uvádí píseň Oči čokoládové Lukáš Michna, hlavní zpěvák Melody Gentlemen a zároveň průvodce této akce.

Nezaznívají ale jen československé skladby. Orchestr nás bere i za velkou louži, a sice písněmi Sentimental Journey nebo Love Me or Leave Me.

Obecenstvo je pohrouženo v melodiích swingu a já se rozhlížím kolem. Dámy v dobovém ošacení postávajíce bokem jako by na něco čekaly. Vzápětí se to dovídám; chystá se módní přehlídka. Při promenádě jsou představeny módní trendy první republiky. Rukavičky, barevné klobouky, vzorované šaty a kožené páskové boty – to vše je dnes představeno díky Marii Létalové, nadšenkyni do prvorepublikové módy, jejíž vášeň stála za založením muzea s názvem Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka. „Expozice je koncipovaná zhruba do poloviny 30. let. Většina věcí je z mé sbírky. Inspirací bylo Technické muzeum v Brně, kde mají uličku řemesel. U nás máme například četnickou stanici, holičství, modiství, krejčovství, kavárnu a trafiku. Velice oblíbený je samoobslužný ateliér, kde jsou k dispozici repliky dámských, pánských i dětských oděvů. Lidé se tam mohou převléct a udělat si dobovou fotku,“ říká Marie Létalová.

„Dámy a pánové, to bylo závěrečné defilé prvorepublikové módy,“ ukončuje přehlídku Lukáš Michna, zatímco se i celý koncert schyluje k závěru. „V Břeclavi nejsme naposledy,“ slibuje.

PROKOP PRČÍK