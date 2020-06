Mikulovští zastupitelé na svém posledním zasedání nakousli téma prodeje pozemků v lokalitě mezi ulicemi 22. dubna a Alfonse Muchy v centru města. Tedy v místě, kde se nyní nachází parkoviště u spořitelny. „O koupi má zájem soukromá společnost, která by zde chtěla vybudovat parkovací dům. Je povinností města se žádostí zabývat,“ potvrdil mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Záměr prodeje tedy v souladu s usnesením rady město zveřejnilo. „Rozhodnutí o prodeji náleží zastupitelstvu, které se věcí bude teprve zabývat na svém dalším zasedání,“ přiblížil mluvčí radnice Dominik Ryšánek.

Do výběrového řízení se přihlásili hned tři zájemci. „Já proti nejsem. O zbudování parkovacího domu ostatně včetně mě hovořili už i mí předchůdci. Najde-li se někdo, kdo je schopen u Komenského ulice nebo ve svahu 22. dubna zbudovat plnohodnotné parkoviště, které by sloužilo návštěvníkům centra, můžeme se o tom bavit,“ zmínil Koštial.

Parkovací dům by podle něj mohl fungovat i ve společném užívání investora a města. „Uvidíme po otevření nabídek. Je fakt, že v případě podzemního parkoviště se náklady a výnosy jen těžko potkávají. Ovšem nyní, kdy v centru platí řidiči za hodinu parkování již čtyřicet korun, by to mohlo být rentabilní,“ zamyslel se starosta.

Jedno místo za 220 tisíc

Břeclavští nyní již zadávají zakázku na architektonický návrh. „Týkat se bude území na bývalém autobusovém nádraží, kde je nyní odstavné parkoviště. A dále pak prostoru směrem k okružní křižovatce,“ upřesnil místostarosta města Jakub Matuška.

Projekt bude rozdělený do tří etap. „První je zvýšení a přidání pater nad současné parkovací plochy. Ve druhé půjde o zastavění zbytku prostoru v kombinaci parkovacího domu s občanskou vybaveností. Třetí pak máme připravenou v případě, že by místa nedostačovala. Šlo by o navýšení ještě o jedno patro,“ představil Matuška.

O naplněnost parkoviště obavy nemá. „Toto parkoviště je ve špičce podle statistik městské policie vytížené na třiadevadesát procent. Parkoviště před nádražím pak na procent sto,“ vyčíslil místostarosta.

Radnice hodlá požádat o dotaci. „Předběžně se totiž bavíme o částce asi padesát milionů korun. Počítáme se dvěma sty dvaceti tisíci na jedno parkovací místo,“ konkretizoval Matuška s tím, že zástupci radnice o projektu ještě budou diskutovat s lidmi, kteří v lokalitě bydlí.

Pro výstavbu parkovacích domů je i Lenka Cimbálková ze Židlochovic. „Břeclavsko je turisticky atraktivní. A zvlášť v sezoně je tady obrovský problém zaparkovat. Osobně jsem tedy spíš pro," okomentovala žena.