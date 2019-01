Břeclavsko – Mikulovští řeší problém. Ve městě se množí případy okopírovaných parkovacích karet. Díky nim mohou řidiči stát s auty v místech, kde žijí nebo podnikají. Zatím poslední nelegální kopii strážníci našli za předním sklem auta v Husově ulici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Od letošního roku platí ve městě pod Pálavou vyšší parkovací ceny. Zatímco například dříve obyvatelé na Náměstí platili ročně čtyři sta korun, nově se částka vyšplhala na patnáct set. Provinilci, kteří kartu zfalšují, zaplatí ještě více. Hrozí jim pokuta až ve výši pět tisíc korun. O mírnější, přesto nezanedbatelnou sumu, je chudší i osmatřicetiletý muž, kterého strážníci odhalili v Husově ulici. „Na místě se přiznal s lítostí a následnou omluvou. Za podvod jsme mu udělili pokutu dva tisíce korun," potvrdil zástupce velitele mikulovských strážníků Radek Vážný.

Městští policisté počet případů bez bližšího vysvětlení tají. Tvrdí pouze, že je jich více a že viníci mohou očekávat přísný postih. Pokud se případ dostane do správního řízení, jde už o částku v řádech desetitisíců. „Lidé jsou chytří a neustále něco vymýšlí. Řešili jsme padělání parkovacích karet i v minulosti, ale až v letošním roce sledujeme, že lidé začali takhle blbnout," sdělil šéf strážníků Jiří Hamerník.

Falšují i lístky

Strážníci odmítají za předním sklem auta tolerovat i karty, které jsou špatně viditelné. Musí na nich zvenčí překontrolovat všechny údaje. Jde o registrační značku, místo, rok platnosti a ochranné prvky. „Varování by si měli vzít k srdci zvláště majitelé osobních aut, kteří třeba jen přemýšleli, jak by se platba parkovací karty dala obejít, nebo dokonce karta zfalšovat," uvedl Vážný.

Zda jsou pokusy s kopírováním reakcí na zdražení, je nejasné. Rozhodnutí představitelů radnice ale mezi obyvateli vyvolalo rozporuplné ohlasy. Krok se nelíbí třeba provozovatelce galerie a penzionu Jitce Plesz. „Ať to město neřeší jenom pokutami a drahým parkováním, ale investuje třeba do nějaké garáže. Je to problém i pro mé hosty. Musím jim pořád připomínat, ať si jdou pro kartičku, aby nedostali botičku," říkala Plesz.

Místostarostka Marie Leskovjanová ale už dříve oznámila: „Zdražení je přirozenou regulací dopravního zatížení centra města."

Kartu musí mít každý, kdo chce zaparkovat ve středu Mikulova a nehodlá dávat každý den peníze za parkovné. Mimo Náměstí jde o pětistovku.

Problémy se ale netýkají jen karet. Někteří lidé padělají i parkovací lístky. „Máme vysledované, že si je nakopírují a příští rok je využijí s jiným datem. Lístek pak strčí za přední sklo auta tak, že není vidět, který je to měsíc nebo rok," ozřejmil Hamerník.

V Břeclavi ani v Hustopečích podobné problémy prozatím řešit nemuseli. „Parkovací karty si necháváme tisknout v tiskárně, ale potom na ně lepíme jedinečný ochranný prvek, který případné padělání výrazně komplikuje," nechala se slyšet vedoucí finančního odboru v Hustopečích Jana Fabigová.