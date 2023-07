Podobně hovořila i Denisa Babicová, která zase celý život bydlí v sousední Brněnské ulici. „Každým rokem je to horší. Letos se stalo dost velkým trendem parkovat v ulici 22. dubna. Za mě je to šílené. Jezdím tudy dost často, vzhledem k tomu, že bydlím v Brněnské, a divím se, že toto někdo dávno neřeší,“ nechala se slyšet.

„Je to obrovský problém. Bydlím v ulici 22. dubna šestým rokem a pořád je to stejné. Auta parkují po obou stranách ulice, je to tady hodně frekventované, chodí sem totiž množství dětí na hřiště. Divím se, že se ještě nic nestalo. Mám širší auto a vyhnout se tady třeba autobusu vůbec není možné,“ řekla Deníku například Marika Lehká.

I ona říká, že vyhnout se protijedoucímu autu či autobusu je prakticky nemožné. „A třeba vyjet z ulice Husovy na 22. dubna je kvůli parkujícím autům i dost nebezpečné. Přijde mi, že dokud se nic vážného nestane, tak s tím nikdo asi nic neudělá. Víc už říkat raději nebudu, musela bych být vulgární. Je smutné, že to město neřeší a jen stále něco slibuje,“ dodala Babicová.

Silnice třetí třídy, na které leží ulice Brněnská a 22. dubna, patří Jihomoravskému kraji. Ve správě je má Správa a údržba silnic. „Avšak silničním správním úřadem je dle zákona o pozemních komunikacích, a současně úřadem stanovujícím dopravní značení dle zákona o silničním provozu, při výkonu přenesené působnosti úřad obce s rozšířenou působností. To znamená přímo Městský úřad Mikulov,“ uvedl mluvčí kraje Petr Holeček.

Podotkl, že stanovit vhodnou místní úpravu provozu, například zákaz stání nebo vymezení případných parkovacích míst vodorovným značením, tak může právě mikulovská radnice. Ovšem musí tomu předcházet projednání s policií a souhlas vlastníka silnice.

To potvrdil i vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach. „Mikulov je v tomto případě skutečně pověřenou obcí. Dopravní odbor tamní radnice má možnost vydat rozhodnutí stanovující úpravu značení. Může se to týkat jak parkování, tak i systému dopravy. Třeba zavést půlhodinové stání zdarma,“ uvedl na příkladu Mach.

Poznamenal, že pokud vedení města skutečně vnímá potíže, není nic snazšího než svolat jednání. „Města, která jsou turisticky hojně navštěvovaná, mají těchto problémů více. V dopravních věcech však téměř nikdy není možné rozhodnout tak, aby byli spokojení všichni. Vždy se najdou hlasy pro a proti. Nutné je najít takový kompromis, který by vyhovoval většině,“ tvrdí Mach.

Měření strážníků

Zareagoval zároveň na hlasy lidí, kteří upozorňovali na nedostatečnou šířku silnice v ulici 22. dubna. „Každý jízdní pruh by měl mít při parkování aut ze zákona volné nejméně tři metry. Celkově tedy šest metrů na obousměrné silnici. Ulice 22. dubna je dostatečně široká,“ ujistil policista.

Vyplývá to ostatně i z měření mikulovských strážníků, které prováděli certifikovaným kalibrovaným krokoměrem. „Uprostřed ulice 22. dubna jsme naměřili 7,70 metru. Je to tedy zbytečná hysterie. Brněnská ulice je o půl metru užší než 22. dubna, a kraj zde dokonce nechal vytvořit parkovací místa. Nikdo neblázní a nikomu to nevadí,“ uvedl velitel strážníků Jiří Hamerník.

Zdůraznil, že pokutovat řidiče za to, že zde stojí, zkrátka není možné. „Nekompromisní jsme pouze, pokud stojí v nepřehledné zatáčce, ve stoupání a nahoře v křižovatce s ulicí Nová a U Staré brány, kde je parkování zakázáno,“ upozornil velitel Hamerník.

A pokračoval. „Chápeme, že jsou lidé zděšení, že turisté parkují všude a jsou hrozní. Ale za co je my máme pokutovat? Za to, že jsou to turisté? A že se nám to nelíbí? To přece nejde, pokud neporušují žádný předpis. Krom toho tam parkují i místní. Bude třeba odložit srdíčko bokem a zapojit rozum.“

Podle mikulovské starostky Jitky Sobotkové radnice o problému ví a řeší jej právě s městskými policisty. „Jasným faktům navzdory vnímáme, že zvýšený provoz a způsob parkování na ulici 22. dubna je trnem v oku místních obyvatel. V turisticky klidnějších měsících se běžně parkuje pouze po jedné straně. Jakmile přijde sezona a auta začnou zaplňovat i pravou stranu ve směru do Brna, místní občan zbystří. Přitom jde v podstatě o optický klam,“ sdělila starostka.

Jako příměr užila právě ulici Brněnskou. „Ta je faktickým pokračováním ulice 22. dubna. Obě jsou majetkem Jihomoravského kraje. Šířka ulice Brněnská je pouhých pět centimetrů nad zákonnou normou. Přesto zde kraj povolil zřídit parkovací stání po pravé straně, čímž zde parkování legalizoval. A to přesto, že je tato silnice užší a tím z hlediska bezpečnosti daleko rizikovější než stále diskutovaná ulice 22. dubna,“ srovnala Sobotková.

Vyzdvihla také fakt, že když řidič projíždí ulicí, v níž jsou po obou stranách zaparkovaná auta, intuitivně zpomalí, čímž se podle ní silnice paradoxně stává bezpečnější. „V současné době probíhá dopravní průzkum, který situaci v Mikulově fakticky zhodnotí. Pokud by z něj vyplynula bezpečnostní rizika v ulici 22. dubna, situaci budeme řešit,“ přislíbila starostka.

Podněty obyvatel

Řada Mikulovských, a mezi nimi i bývalá zastupitelka Silvie Pelant Janatová, má naopak pocit, že radnice potíže neřeší. „Komunikace s občany nefunguje, radnice na podněty nereaguje a neřeší je. Vím, že už od letošního dubna lidé posílají podněty a reakce na stání v této ulici. A stále se nic neděje,“ zlobila se.

Tvrdí, že obyvatelé platí za parkovací systém, a přesto nemají kde parkovat. „Místo toho stojí v ulici 22. dubna zdarma turisté, kteří by mohli na takzvanou dvě stě sedmičku do Jiráskovy ulice. Toto je výsměch jak Mikulovu, tak i jeho obyvatelům,“ rozčilovala se bývalá opoziční zastupitelka.