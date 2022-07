Stejně jako sto dvacet řidičů o uplynulém víkendu by v pondělí odpoledne dopadla i Stefanie z Rakouska, kterou na nový systém rezidentního parkování v Mikulově upozornila až redakce Deníku Rovnost. „Tohle značení na silnici mi dává jasně najevo, že tady můžu zaparkovat kdekoli. Nebo ne? Co je napsáno na informační tabuli vedle netuším, nepřeložím si ji, je jen v češtině,“ kroutila hlavou mladá žena.

Modrých zón s novým značením přímo na silnici mají v Mikulově na osmadvaceti plochách. Upozornit mají řidiče na vjezd do rezidentních zón. Zavedený model modrých pruhů podél parkovacích míst Mikulovští nezvolili záměrně. Důvod? Vzhled. „I já jsem byl spíše zastáncem modrých čar, ale kolegové mě upozornili, že si Mikulov nezaslouží mít takové nevzhledné modré zóny,“ zdůvodnil starosta města Rostislav Koštial.

Rezidentní parkovací karty v Mikulově vyjdou řidiče na šest stovek ročně. Systém funguje ve městě pod Pálavou od začátku roku. Dosavadní značení se však neosvědčilo. „Napřed jsme zvolili cestu bez modrých zón s tím, že každý řidič má znát dopravní předpisy a orientovat se podle dopravních značek. Nicméně to tak v reálu vůbec nefunguje a my řešíme obrovské množství přestupků. Nové piktogramy jsou kompromisem. Vidím-li jako řidič novou nezvyklou značku, zbystřím, na co mě má upozornit,“ řekl Koštial.

Reakce řidičů jsou ale různé. Někteří jsou zmatení, jiní naštvaní. Hovoří o nepřehledném parkování na divoko a upozorňují, že značky stojí pouze u vjezdu do rezidentní zóny a výjezdu z ní. Často je kříží několik křižovatek a své pokračování mají v sousedních ulicích. Někdy se tak řidiči pořádně projdou než zjistí, kde že to vlastně chtějí zaparkovat.

„Šest set korun ročně a značně chaotický a nepřehledný koncept pakování v Mikulově je potřeba změnit. Za mě je velice dobře promyšlený systém třeba v Brně. Jako rezident zaplatím dvě stovky za rok, můžu parkovat ve své a dalších čtyřech přilehlých částech a co je nejlepší, mám ročně dvě stě hodin, které můžu věnovat například návštěvám,“ porovnala Brňanka Gabriela Tiborová, která do Mikulova pravidelně jezdí za rodinou.

Ve zmatku

Zmatení jsou z nového systému i místní. „Jsem z toho lama. Dle mého modrá značka s označením P, tedy parkoviště, parkování, a k tomu značka ZÓNA říká: Jupí, konečně zde mám jasně napsané, kde je parkovací zóna. Té cedule, na níž je tolik informací, že není možné ji rozluštit, už si nikdo nevšimne. Učím děti pracovat s piktogramy, školy na to mám, a teď jsem ve zmatku. A nejsem sama. Když je na dálnici napsané směr Brno, taky se nepředpokládá, že se má člověk ještě podívat na ceduli, která mu to například rozporuje,“ poukázala například ředitelka mikulovské městské knihovny Ilona Salajková.

Obsáhlé doplňující cedule navíc někde opravňují k parkování pouze řidiče rezidenty. Jinde zase povolují hodinové stání všem za předpokladu, že si na palubní desku auta umístí kotouč. „Je třeba je doopravdy detailně číst, jinak jste ztracení,“ kroutila hlavou Salajková.

Někteří turisté, například Irena Mastná, do Mikulova kvůli parkování raději už ani nezajíždějí. „Na krásnou Pálavu jezdím dvacet let a mohu říci, že Mikulovu už se velkým obloukem vyhnu a utratím svoje peníze jinde. Protože i přes ostražitost co pokus o parkování, to málem pokuta. Zachránilo mě, že než vždy zaparkuji před domem, pozdravím a slušně se zeptám, zda nepřekážím. Tak jsem se dozvěděla, že stát zde mohu pouze šedesát minut s parkovacím kotoučem. Sama jsem to skutečně nepochopila. Parkoviště dvacet minut od centra a do kopce je vážně na nic. Pětileté děti odtud k zámku nedostanu,“ okomentovala turistka.

Vybírání pokut

Nový systém je podle ní pro nepoučeného návštěvníka nepřehledný. „Vybírání pokut je evidentně vítaný příjem do rozpočtu. Kdyby stál parkovací dům do deseti minut od centra, bylo by vystaráno. Vždyť se jeho provoz uživí i v Berouně - turisticky neporovnatelně méně atraktivním městě,“ srovnala naštvaně.

Že řidiči novému rezidentnímu parkování, které je v provozu zhruba od začátku prázdnin, zatím neporozuměli, potvrdil i velitel místních strážníků Jiří Hamerník. „Relevantní čísla zatím nemáme, na to funguje tento systém velmi krátce. Ovšem jen za pátek a sobotu, kdy jsem byl ve službě, jsme řešili sto dvacet pokut. Spousta řidičů si značení nevšimne. Další pak tvrdí, že je jde o výzvu, aby právě tady zaparkovali. No a pak jsou ti, co nevědí, co to má znamenat, a tvrdí, že nejde o schválené dopravní značení, protože takové nikde nenašli,“ přiblížil Hamerník.

Značka zóny je pouze při vjezdu do ní. „Řidič ji nezaregistruje, kilometr za ní projede dvě tři křižovatky a zaparkuje. A pak se jde podívat na první křižovatku zpět. Značku nevidí žádnou. S pokutou pak samozřejmě nesouhlasí. Musíme mu vysvětlit, že je v zóně. To znamená, že z ní vyjede až v okamžiku, kdy mine stejnou značku, ale přeškrtnutou,“ zdůraznil Hamerník.

První rok s novým rezidentním značením ve městě je podle starosty Koštiala prubířský. O tom, jak se osvědčil, a zda se ho podaří udržet, tak rozhodne nejspíš až nové vedení radnice po podzimních komunálních volbách.