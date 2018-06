Parkování na bývalém autobusovém nádraží? Řidiči ušetří desetikorunu

Brno – Kontejnery přetékající odpadky i rozdávání kompostérů zdarma v poslední době zaměstnaly brněnskou spalovnu. Každý rok tam zlikvidují přes dvě stě tisíc tun odpadu. O jeho třídění mají Brňané stále větší zájem. Co se děje se smetím po vyhození, s tím si však příliš hlavu nelámou. Naopak by se tím podle ředitele SAKA Karla Jelínka měly zabývat obce. „Předcházet vzniku odpadů by v současnosti mělo být důležité pro každé moderní město i vesnici. Stále se ale snažíme rozšiřovat také možnosti třídění odpadu třeba navyšováním počtů sběrných míst. Současně chceme zdokonalovat úklid v okolí kontejnerových stání,“ říká ředitel.