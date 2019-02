Parkování u nemocnic? V plánu jsou stovky nových míst

Jižní Morava – Zaparkovat co nejblíž k nemocnici a dojít za ošetřením co nejpohodlněji na příslušné oddělení či centrální příjem. To si přeje každý pacient na jihu Moravy. Skutečnost ale bývá jiná. Lidé mají mnohdy potíže s odstavením aut u nemocnic.

Znojemská nemocnice. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Ve Znojmě proto například zastupitelé na svém posledním zasedání schválili směnu pozemků v okolí takzvané nové nemocnice s Jihomoravským krajem. Má umožnit úpravy prostranství před objektem, včetně rozšíření parkoviště. „S krajem parkování u nemocnice řešíme už roky. Jsem proto rád, že se nám povedlo věc dotáhnout do zdárného konce. Kraj se zaručil, že zde vybuduje nové parkoviště, které zaručí větší pohodlí všem pacientům a návštěvníkům nemocnice," shrnul starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Mluvčí znojemské nemocnice Pavel Jajtner plán potvrdil. „Jde o součást rozsáhlejších změn celého prostranství před nemocnicí, které souvisí s její pokračující rekonstrukcí. Výměna pozemků je velmi důležitý krok, následovat ale ještě musí celá řada zejména projekčních prací. Na místě může vzniknout nejméně padesát nových parkovacích míst," vyčíslil mluvčí. Jak už Deník Rovnost informoval, směnu pozemků už dřív podnikli také představitelé Břeclavi. I tam návštěvníky a pacienty nemocnice dlouhodobě trápí problémy s parkováním. „Odpoledne to ještě jde, ale když jsem přijela o půl osmé ráno, nemohla jsem najít žádné místo," popsala svou zkušenost například Světlana Pálková z Břeclavi. AKUTNÍ PROBLÉM Zlepšení má nastat už letos. „Problém je akutní jak pro zaměstnance, tak návštěvníky nemocnice. Vyměnili jsme s krajem potřebné pozemky. Vzniknout má parkoviště asi pro 250 osobních aut," sdělil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek s tím, že podobně jako ve Znojmě a dalších městech bude parkoviště nejspíš zpoplatněné a nabídne i zvýhodněnou sazbu. Podobné problémy jsou například v Hodoníně. „Parkovacích míst máme určitě málo, je potřeba tak sto až 150 dalších. Stále hledáme v areálu nemocnice ještě nějaký prostor, který lze využít. Jednáme s městem o možnostech, jak situaci zlepšit," konstatovala Věra Dostálová z Nemocnice TGM Hodonín. Dodala, že v plánu je parkoviště, které nabídne asi stovku nových míst. V nemocnici v Kyjově na Hodonínsku na sklonku roku 2015 skončila velká rekonstrukce. S ní souvisela mimo jiné také úprava parkovacího systému. „Nyní máme až na exponované časy dostatek míst. Řidiči využívají i parkování v okolí," prohlásil mluvčí Nemocnice Kyjov Filip Zdražil.

Autor: Dalibor Krutiš