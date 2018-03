Parkování v jihomoravských městech? Vysoké ceny nebo zóny

Hodonín /FOTOGALERIE/ – Armaturák, ne žebrák. Konec levné práce. Naše práce = fér mzda. To jsou jen některá z hesel, s nimiž vystupují zaměstnanci od pátečního rána před sídlem hodonínské armaturky. Chtějí zvýšit mzdy o dvanáct procent, tedy zhruba o tři a půl tisíce korun. „Chceme prostě za naši práci víc peněz. Myslím si, že si je zasloužíme, děláme to opravdu dobře,“ říká Petr Barvík, který už v podniku dělá čtyřicet let.