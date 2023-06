Místostarosta Břeclavi Jakub Matuška Deníku řekl, že podle Ladné měl pozemek při rozdělení připadnout jí. „Prověřovali jsme to po právní stránce s výsledkem, že pozemek je zapsaný v listu vlastnictví města Břeclav. Obec Ladná má na tomto pozemku stavbu ve svém vlastnictví, konkrétně povrch parkoviště, navíc se jedná o veřejné prostranství a o pozemek v ochranném pásmu hřbitova. Majetkový odbor proto navrhl odprodat pozemek obci Ladná,“ popisoval situaci místostarosta.

Ladenští sice o pozemek stojí, ovšem příliš se netváří na to, že by jej měli koupit. A když, pak jen za symbolickou korunu.

„Parkovišťátko u hřbitova někde v Horní Dolní přece nemůže být pro Břeclav žádná výdělečná pecka. Měli by ho pustit za symbolickou korunu a ne na něm vydělávat. Kdyby šlo o stavební parcelu, asi bych mluvila jinak,“ reagovala například žena, která se Deníku představila jako Lenka.

Odtžení Ladné od Břeclavi



Po referendu v roce 2006 se Ladná rozhodla od Břeclavi odtrhnout.

Mezi důvody patřilo zrušení základní školy či malé investice do budování obce.

O vzájemném vyrovnání Břeclavští rozhodli až v roce 2013.

Obci by pozemek u hřbitova ponechal i další z místních, Daniel Pažout. „Vždyť po celou dobu slouží potřebám lidí, kteří přijíždějí na hřbitov. Když jsou pohřby, je parkoviště plné. Taky jsem pro přenechání pozemku zdarma. Vždyť je uprostřed obce, která se od Břeclavi před lety oddělila. Navíc ho ani nelze využívat k jiným účelům. Přišlo by mi to aspoň fér,“ nechal se slyšet.

Starostka obce Renáta Priesterrathová si sice nemyslí, že by Břeclavští měli pozemek Ladné prodávat, jedním dechem však dodává, že je vedení obce ochotné ho odkoupit, aby si tak zajistilo jeho vlastnictví.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„To, že pozemek patří Břeclavi, pro nás není nic nového. Víme to dlouho a řešili jsme to i v minulosti. Oni jej však vždy chtěli prodat, což se nám nelíbilo. Byli jsme toho názoru, že by nám ho měli převést zdarma nebo postoupit za symbolickou jednu korunu. Vždyť to byl vždy náš majetek, což je doložitelné i z katastru nemovitostí. Mrzí mě, že to tak Břeclav necítí,“ řekla Deníku starostka.

Obec je ochotná zaplatit více než tři sta tisíc korun. „Teď můžeme jen doufat, že nás nikdo nepřeplatí, a že opravdu parkoviště připadne nám. Jsem zvědavá, jak to dopadne,“ poznamenala Priesterrathová.

Co cena?

Podle znaleckého posudku činí obvyklá cena takového pozemku 1,45 milionu korun. „Ladná nabídla 331 630 korun. Za symbolickou částku pozemek Ladné nelze prodat. Je zapsaný na listu vlastnictví Břeclavi. My musíme hájit zájmy obyvatel města Břeclav, nikoliv zájmy Ladné,“ zdůraznil místostarosta Matuška s tím, že město se při prodeji obecního majetku musí chovat jako řádný hospodář a v souladu se zákonem.