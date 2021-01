Kamenné studny předků postavené v minulých stoletích se rozhodli obnovit ve Strachotíně na Břeclavsku. Svépomocí. Zničené, nefunkční a zchátralé stavby rozmístěné různě v obci si za své vzala parta dobrovolníků v čele s Petrem Gutmanem.

Nadšenci ve Strachotíně obnovili historické obecní studny. | Foto: Petr Gutman

Výsledkem desítek hodin práce a tříměsíčního snažení jsou tři vyčištěné, obnovené, zcela funkční a až osm metrů hluboké rezervoáry vody. "Moje žena je v obci místostarostkou. Sháněla někoho, kdo by studny vyčistil. Dva lidé jí odmítli, tak jsem si řekl, že se nemůžu dívat na to, jak je smutná, a navrhl jsem jí, že studny vyčistím sám. Sice jsem s tím zkušenosti neměl, ale jsem voják, tak mi bylo jedno, jestli skáču z letadla nebo lezu do několik metrů hluboké studny," vyprávěl s úsměvem Gutman.