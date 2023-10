O novince, která umožní v ulicích Břeclavi strávit chvíli z volného času, rozhodují nyní tamní obyvatelé. Vybírají mezi dětským hřištěm, grilovacím místem nebo rozšířením zámecké zahrady.

Náklady na vítězný projekt zaplatí město. Snímek je ilustrační. | Foto: ČTK

Jde o hlasování v takzvaném participativním rozpočtu. Jak to funguje? Lidé posílají své zpracované návrhy s tím, co by podle nich mělo v Břeclavi přibýt. Ostatní obyvatelé pak mají možnost rozhodnout, který návrh uspěje. Náklady platí město.

„Každý můžete udělit maximálně jeden hlas. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou přijít hlasovat do turistického informačního centra. Hlasovat je možno do 20. listopadu. Koncem tohoto měsíce se vyhlásí vítězný návrh a příští rok dojde k jeho uskutečnění,“ informovali zástupci břeclavské radnice.

Tentokrát jsou ve hře tři projekty. Prvním je dětské hřiště v Žerotínově ulici s lany nataženými tak, aby si děti při hraní zdravě protáhly tělo. Chybět nemá skluzavka nebo pružinové houpačky.

O přízeň hlasujících se uchází rovněž veřejné grilovací místo na některém z břeclavských sídlišť. Třetím projektem je rozšíření a úprava zámecké zahrady, jež má podle navrhovatele více spojovat město s lesem.

Hlasovat lze TADY.