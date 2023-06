Bez indiánských stanů, zato s modulovými domky bude letošní sezona v kempu Merkur v Pasohlávkách. Z nabídky zmizela takzvaná týpí.

Letošní sezona v kempu Merkur bude bez indiánských týpí. | Foto: Deník/Lukáš Ivánek

Deníku to potvrdil jednatel společnosti Pasohlávská rekreační, jež kemp provozuje, Tomáš Ingr. „Týpí jsme zrušili. Lidé, kteří si je rezervovali, od nich čekali více. Byl to v podstatě jen stan s dřevěnou podlahou. V provozu byly asi pět let a už bylo potřeba je vyměnit. Rozhodli jsme se je nahradit místy pro karavany,“ sdělil jednatel Ingr.

Zatímco indiánské spaní je v Merkuru minimálně na několik let minulostí, přibližně v polovině července mají být k dispozici nové sestavené domky. Nabídnou dvě až čtyři lůžka.

Zdroj: Jan Charvát

„Chystáme je k užívání. Jsou variantou pro přátele, rodiny s dětmi, ale klidně i penzisty,“ uvedl Ingr. Novinkou se stanou také nové toalety na dvou vzdálenějších místech, kde bylo dosud jen mobilní wc.