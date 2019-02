Evropský řád rytířů vína navazuje na středověký rytířský řád svatého Jiří, který vznikl v roce 1273. Jeho cílem je ctít víno, kulturu vína, křesťanské tradice, přátelství, evropanství, podporovat vědu kulturu a charitativní projekty. V Legátu Morava má nyní zhruba sto členů.



Alžbětu Suskou pasovali mečem do hodnosti Dámy před několika dny ve velkopavlovickém kostele. Po tomto obřadu následoval slavnostní přípitek. „Mělo to pro mě speciální význam, protože z tohoto města procházím,“ prozrazuje.

Společně s ní přijal řád na setkání ve Velkých Pavlovicích další nové členy a některé stávající povýšil na vyšší hodnost, například Rytíře vína. Do organizace mladou ženu přivedl její otec, který je členem asi deset let.



Novopečená Dáma Evropského řádu rytířů vína vystudovala Střední vinařskou školu ve Valticích a nyní končí inženýrské studium v Lednici v oboru zahradnické inženýrství. „Jsem studentkou na plný úvazek, ale zkušenosti sbírám v rodinném vinařství,“ říká.

Do budoucna zvažuje Suská ve studiu pokračovat, ráda by také vychovávala nové vinaře. „Mám ráda výzkumnou činnost a nevadilo by mně zůstat na škole. Není moc lidí, kteří by tu chtěli zůstat,“ odhaluje plány do budoucna.