Česko zpívá koledy. Rok od roku je nás více, zaznělo na Břeclavsku

Břeclavsko /REPORTÁŽ, ANKETA/ – Muzikanti mají v rukou své nástroje, zpěváci stojí na svých místech před střední odbornou školou blízko velkého vánočního stromu. Je středa těsně před šestou hodinou podvečerní a na náměstí v Kloboukách u Brna se chystá sbor žáků tamního gymnázia k zahájení akce Česko zpívá koledy s Deníkem.

Místní se připojují poprvé, ale o to více je vidět jejich snaha a nadšení. „Sbor jsme začali dávat dohromady asi před měsícem. Bylo to na dobrovolnosti studentů,“ hlásí hlavní organizátorka Renata Pilařová.

Nakonec se jí daří dát dohromady asi šedesátičlenný sbor. Studenty doplňují kloboučtí důchodci. První koledou je známá Nesem vám noviny, Kloboučtí postupně zazpívají dalších šest. „Mimo dnešní zkoušky byly ještě další dvě další, připravovali jsme se asi týden. Ladili nástroje, zkoušeli zpívat. Bez chyby to dneska určitě nebylo, ale nikdo není dokonalý,“ říká sebekriticky jedna ze zpěvaček Kateřina Tošerová.

Ta zároveň ovládá roli moderátorky. „Nezapomeňte se zahřát svařákem v našem stánku nebo ochutnat perníčky,“ láká mezi jednotlivými koledami příchozí.

Kromě sboristů je jich na klobouckém náměstí více než stovka. „Bylo to super. Zazpívala jsem si všechny koledy i s dětmi. Také jsme ochutnali perníčky. Svařák bohužel musím vynechat, jsem autem,“ naoko lituje Daniela Dzidová.

Atmosféru ještě vylepšily při závěrečné koledě Vánoce, Vánoce přicházejí zapálené prskavky v rukou zpěváků. Tošerová věří, že příští rok bude jejich sbor ještě početnější.

Dohromady se ve středu zapojilo do akce Česko zpívá koledy na Břeclavsku přibližně jedenáct set lidí z šestnácti obcí a měst. Zřejmě nejvyšším počtem účastníků se pyšní právě v Kloboukách u Brna, kde se k šedesátičlennému sboru přidalo dalších více než sto nadšenců.

Česko zpívá koledy 2018

- za rok se akce uskuteční 12. prosince v šest hodin večer

A spokojené tváře bylo možné spatřit také v Břeclavi, kde se lidé sešli u nazdobeného stromu v parku u pěší zóny. O příjemnou atmosféru se zasloužily děti ze souboru Charvatčánek a Polyfonie složená ze studentů břeclavského gymnázia. „Zpívám s nimi přibližně už šest let. Oblíbenou koledu asi přímo nemám, ale z dnešních se mi líbila koleda Štěstí zdraví, pokoj svatý,“ řekl jeden z vystupujících Polyfonie Miroslav Omáčka.

Večerní procházku spojila se zpěvem také Břeclavanka Lenka Luklová. „Přečetli jsme si v novinách, že se bude zpívat i v Břeclavi, tak jsme si řekli, že nebudeme sedět doma a vyrazíme taky. Jindy koledy moc nezpíváme. Vždy jen jednu u stromečku před rozbalováním dárků,“ podotkla žena.

Stejně jako v Břeclavi či Kloboukách u Brna se nadšené zprávy scházely také z dalších míst. V Jevišovce přišlo šedesát lidí. „Rok od roku je to více. Děkujeme,“ vzkázala tamní starostka Božena Bošiaková.

Ve Tvrdonicích se zpívalo poprvé, přišlo 56 zpěváků. „Příští rok se sejdeme zase, už se těšíme,“ uvedla pracovnice obecního úřadu Zdena Šlichtová.

Česko zpívá koledy spojí v jeden den a čas lidi v celé republice. Za rok se akce uskuteční dvanáctého prosince o šesté hodině podvečerní.

Rolničky jí připomínají dětství

Loni termín s kolegy nestihla, protože byli v divadle. Letos se proto do toho opřela o to víc. Učitelka Renata Pilařová společně s kolegyní Helenou Effenbergerovou se pustily do příprav na Česko zpívá koledy s vervou.

Výsledek ocení v Kloboukách u Brna na Břeclavsku, kde Pilařová učí na tamním gymnáziu. Pět „povinných“ koled zazpívá a zahraje až čtyřicetičlenný soubor složený ze školáků, studentů či penzistů. „Dřív u nás fungoval pěvecký sbor seniorů. Dokonce zpívali i na koncertech. Už jich však není tolik, takže se nescházejí. Teď obyvatelé domu s pečovatelskou službou nadšeně souhlasili a přidají se k nám,“ pochvaluje si Pilařová.

V místě se celostátní akce Deníku uskuteční vůbec poprvé. „Město se o své školy hezky stará, proto jsme chtěli Klobouky trochu zviditelnit,“ říká organizátorka.

Desítky lidí zavítají na náměstí Míru už dnes, první koledy se tam rozezní od šesté hodiny podvečerní. Pilařová vypráví, že se příchozí dočkají například podomácku upečených perníčků. „K účasti jsem skoro nemusela nikoho přemlouvat. Studenti velmi rádi účinkují kdekoliv a kdykoliv. Možná je to v dnešní době překvapivé, ale nemáme žádný problém s tím, že by se studentům do něčeho nechtělo. Podporu cítím od nich i ze strany jejich rodičů,“ líčí učitelka.

A jaký vztah má ke koledám ona? Odpovídá, že nijak přehnaný. Vnímá je však jako pevnou součást vánočních svátků. Neujde jim téměř nikde. Ani ve škole. Na chodbě tam mají varhany, zpěvníky. „Kdo jde kolem a chce se mu, zazpívá. Není rozdíl mezi dvanáctiletým nebo devatenáctiletým studentem. Zpěv jim přijde normální,“ tvrdí žena.

Přiznává, že nejvíc se jí líbí Rolničky. „Vím, že to není koleda, ale vánoční píseň. Připomíná mi dětství,“ dodává Pilařová. V Kloboukách proto Rolničky dnes zazní i navzdory tomu, že jsou „nepovinné“.