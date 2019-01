V malé místnosti zní němčina, občas lámaná čeština. Z úst policistů. Pracují v budově bývalého hraničního přechodu Mikulov-Drasenhofen. V někdejší celnici funguje už téměř tři a půl roku mezinárodní policejní centrum. Spolupráce funguje bezvadně, pochvalují si obě strany. Policisté navíc představili projekt, díky němuž se jejich součinnost ještě rozvine a prohloubí. Včetně úplného odbourání jazykové bariéry.

„Zatíženost Centra policejní spolupráce Mikulov-Drasenhofen roste. Ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou vznikl projekt, jehož hlavním cílem je vytvořit předpoklady pro novou dimenzi spolupráce. Chystáme s rakouskou stranou výukové programy, porady na nejrůznější úrovni a možnost společného vzdělávání,“ nastínil vedoucí odboru mezinárodních vztahů Jihomoravského policejního ředitelství Vladimír Vedra.

Hlavní náplň práce policistů v centru u Drasenhofenu spočívá ve vzájemném předávání informací. Ty pak vedou k vypátrání konkrétních zločinců. Příkladem je pátrání po vrahovi letos v červenci.

„Na našem území bylo nalezeno tělo zavražděného muže. Po určení jeho identity vedly další indicie ke zjištění možného pachatele na území Rakouska a předání údajů k dalším možným pachatelům. V České republice byly zadrženy osoby rakouské státní příslušnosti, které se v současné době nacházejí ve vazbě. Šetření případu se blíží návrhu podání obžaloby,“ pochlubila se konkrétním případem skvělé spolupráce policejních složek obou států policistka Lada Swiersovičová.

Čeští a rakouští policisté společnými silami řeší i takové případy, jako je ujetí od čerpací stanice bez zaplacení. „Na rakouské straně je to trestný čin. Můžeme zjistit a vypátrat majitele vozidla,“ poznamenala Swiersovičová.

V těchto případech samozřejmě hraje hlavní roli rychlost. Čím dříve policisté zareagují, tím větší je šance na dopadení pachatele. K tomu pomáhá nové vybavení mezinárodní policejní služebny za téměř osm tisíc euro na počítačovou techniku, informační materiály a mapy.

Takzvaného dožádání policistům rok od roku přibývá. Zatímco v roce 2006 bylo těchto případů mírně přes čtyři stovky, ke konci loňského roku už se toto číslo vyšplhalo k téměř osmi tisícům. Kvůli narůstajícímu počtu případu postupně v centru policejní spolupráce u Drasenhofenu přibývalo policistů. Dnes jich tam pracuje jednadvacet – devět je českých a dvanáct rakouských.

Úspěchy se dostavují, a tak superlativy na výsledky společné práce nešetří česká ani rakouská strana. „Nedoufali jsme, že by tato činnost byla tak úspěšná, jak se ukázalo. Třeba náš společný mikrotým už řešil třiapadesát případů. Tímto děkuji české straně za její zapojení v mikrotýmech,“ prohlásil Florian Ladengruber z okresního policejního velitelství v Mistelbachu.

Policista Václav Tomaník pracuje v mezinárodním policejním centru u Drasenhofenu dva roky. Spolupráci s rakouskými kolegy si pochvaluje a říká: Někteří rakouští kolegové už umí dobře česky

Drasenhofen /ROZHOVOR/ – Velmi dobrá znalost němčiny byla pro kapitána Václava Tomaníka výhodou, když požádal o přeřazení do Centra policejní spolupráce Mikulov–Drasenhofen. Uspěl.Jsem tady necelé dva roky.Podmínkou výběrového řízení byla znalost němčiny na určitém stupni a také další znalosti a zkušenosti v oboru.Nedělalo mi to žádný problém, samozřejmě i díky zkušenějším kolegům, kteří tady už byli. Úspěšně spolupracujeme na základě velice dobrých vztahů mezi českou a rakouskou stranou. To je základ, proč to centrum tak dobře funguje.Problémy v komunikaci nejsou. Rakouská strana má také kurzy češtiny. Někteří kolegové už mají opravdu vynikající znalost češtiny. Předáváme si informace jak v češtině, tak v němčině. Když je potřeba, tak jim samozřejmě nějaké věci vysvětlujeme.Na nic konkrétního si nevzpomenu, ale velice časté je třeba ujetí od benzínky, kdy zákazník natankuje a nezaplatí. V Rakousku je to trestný čin, a tak se na nás velice často obracejí. Lidé potom bývají velmi překvapeni, že se rakouská strana od nás dozví důležité informace. Působíme i v rámci přeshraničního pronásledování, to znamená, když někdo nezastaví hlídkám a ujíždí z Rakouska do Česka a obráceně. Spolupracujeme také při pátrání po osobách či při zjišťování totožnosti mrtvol.