Zamilování si v Petrově před svátkem připili valentýnskou třináctkou, podívejte

V hodonínském okresu stále zbývá vyjasnit majitele téměř čtyř set staveb a na Břeclavsku dokonce ještě více než osmi set. U pozemků s neznámými vlastníky naopak Hodonínsko hraje celorepublikově prim s téměř třiadvaceti tisíci parcelami. Jde téměř o patnáct procent všech pozemků s nesprávně zapsanými vlastníky v Česku. U nemovitostí v okresech Hodonín a Břeclav přesahuje počet nedostatečně určených a neznámých vlastníků třiadvacet tisíc lidí. S výrazným odstupem pak následují okresy Uherské Hradiště a Zlín. „V případě okresů v Jihomoravském kraji ležících na hranici se Slovenskem je důvodem zvýšeného počtu nedostatečně identifikovaných vlastníků rozdělení Československa a následné vytyčení nových hranic,“ upozornila Tesařová.

Dodala, že nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného majitele nebo ho sice v katastru zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. „Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec,“ připomněla mluvčí.

Nemovitosti s neznámých vlastníků

Břeclavsko

7 621 pozemků, 869 staveb, 11 356 nedostatečně identifikovaných majitelů

Hodonínsko

23 764 pozemků, 388 staveb, 12 363 nedostatečně identifikovaných majitelů

Česká republika celkem

162 058 pozemků, 4 653 staveb, 129 834 nedostatečně identifikovaných majitelů

zdroj: ÚZSVM k 1. srpnu 2021

Místním v třítisícových Dolních Bojanovicích se snaží s hledáním pomoci i tamní farmář Stanislav Doležal, který vystudoval obor pozemkových úprav. Upozornil ale, velký zájem ze strany veřejnosti ale není, přitom se mu podařilo sestavit i seznam téměř padesáti jmen vlastníků tamních pozemků, kteří jsou ale v katastru zapsaní nejasně tak, že u nich chybí adresa a často i datum narození. „Nejdůležitější je to, že podle nového katastrálního zákona z roku 2014 mají občané, kteří se domnívají, že některý pozemek patřil někomu z jejich rodiny, čas přihlásit se o něj do deseti let od vydání zákona. V opačném případě pozemky propadnou státu. Byla by škoda se o ně nepřihlásit,“ uvedl Doležal.

Stopy vedou do Rakouska

Dolnobojanovická starostka Eva Rajchmanová na problém s nejasným majitelem parcely narazila třeba při přípravě nového parku. Staré stopy vlastníka pozemků vedou až do Rakouska. „Jinak jde ale hlavně o polnosti a lesy a nějaké majetky po Židech, ty ale rozvoj obce nějak neblokují. Určitě bude zajímavé, jak bude stát postupovat postupovat dál až uplynou zbývající dva roky,“ podotkla.

U Žarošic má vzniknout první hlubinné uložiště oxidu uhličitého v Česku

V celém Česku podle informací od státního úřadu nemá správně zapsaného vlastníka více než pětačtyřicet tisíc nemovitostí, většina z toho jsou pozemky s ornou půdou a lesy. Loni se státu podařilo vyřešit více než sedm tisíc případů. „Tím, že čistíme katastr nemovitostí od nesprávně zapsaných údajů, pomáháme obcím, kterým tyto nemovitosti bránily při výstavbě potřebné infrastruktury. ​Zároveň pomáháme občanům dohledat majetek jejich předků, o kterém doposud nevěděli,“ dodala generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu. Nejčastějším výsledkem zjišťování pracovníků Úřadu bývá to, že vlastník už nežije, dávají tak podnět k zahájení dědického řízení. Končí tak zhruba dvě třetiny případů.