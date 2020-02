Vyzkoušet si práci v moderním muzeu mohou všichni ti, kteří jsou nadšení pro pravěk či archeologii.

Archeopark Pavlov | Foto: archeopark

Pavlovský Archeopark totiž aktuálně poptává brigádníky na letošní sezonu na pozice kustod a průvodce. Brigáda by byla v období od května do září. Zájemci budou mít možnost vybrání směn s důrazem na víkendový provoz a spolupráci na akcích pořádaných v Archeoparku. „Co požadujeme? Nadšení pro věc, spolehlivost a chuť naučit se něco o naší dávné minulosti. Přidej se k pohodovému kolektivu a zažij muzeum jinak!“ vyzvali z Archeoparku. Životopisy mohou zájemci posílat na archeopark@rmm.cz až do 13. března.