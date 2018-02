Pečovatelská služba celý týden? Obce si připlatí. Rozšíření vyjde na 50 milionů

Jižní Morava – Sedm dní v týdnu, dvanáct hodin denně. Kraj plánuje od příštího roku rozšířit dostupnost pečovatelských služeb na jihu Moravy. Přibudou nová pracovní místa, zvýší se ale i náklady. O přibližně padesát milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kraj proto chce, aby obce s rozšířenou působností na služby přispívaly víc než doteď. „Jedná se o navýšení z dvaceti na dvaadvacet procent,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková. Podle ní má na úpravě podíl i loňský zhruba třetinový nárůst mezd u zaměstnanců v sociálních službách.

V příhraničních okresech jižní Moravy je osm obcí s rozšířenou působností: Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Znojmo a Moravský Krumlov. Například Znojmo loni na sociální služby poslalo asi devatenáct milionů korun. Podle tamního místostarosty Jana Blahy by se měl více zapojit stát. „Hodláme vyvíjet silný tlak na to, aby stát nebo kraj na vize zajišťující kvalitní sociální služby navázaly i odpovídající částkou,“ uvedl Blaha.

To břeclavský místostarosta Jaroslav Válka je zatím zdrženlivý. „Příspěvek letos zůstává padesát korun na obyvatele. Na další roky se zatím obce nechtějí zavazovat, na podzim máme volby,“ sdělil místostarosta.

1,3

miliardy korun získal letos Jihomoravský kraj od státu na sociální služby. Podle vyjádření kraje by však při zohlednění počtu obyvatel mohl být příspěvek ještě o dvě stě padesát milionů vyšší.

Věří, že se systém ještě upraví. „Když obce nedají peníze, hrozí zánik nějaké služby,“ poukázal Válka.

Břeclav dává na sociální služby dva a půl milionu. Ostatní obce, které pod břeclavský obvod spadají, přispívají 1,7 milionu. Dalších sedmnáct milionů vloží město ročně do svého domova důchodců, který ovšem do společného příspěvku nepatří.

Problém s navýšením podílu nemají ani v Hodoníně. „Už loni jsme na pečovatelskou službu příspívali ve výši 21,11 procenta, tedy nad spoluúčast požadovanou krajem. S dvaadvaceti procenty souhlasíme. Je to potřebné,“ reagoval hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.

Loni město dalo na registrované sociální služby šest milionů, ze svého rozpočtu necelé čtyři. Zbylé peníze doputovaly od dalších obcí.

Podle Brindzákové je v porovnání s jinými kraji spoluúčast obcí spíše nižší. „Třeba na Vysočině je u pečovatelské služby na úrovni čtyřiceti procent,“ srovnala.

Jihomoravský kraj letos od státu dostal na všechny sociální služby 1,3 miliardy. Ve srovnání s menšími kraji se však částka jeví jako nedostatečná. „Při zohlednění počtu obyvatel na jihu Moravy by dotace byla minimálně o dvě stě padesát milionů vyšší,“ upozornila Brindzáková.

Plán chválí i Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. „Člověk má zůstat pokud možno co nejdéle v prostředí, ve které žije řadu let a na které je zvyklý. Každý krok, který to umožní, je dobrý,“ sdělila předsedkyně organizace na jižní Moravě Vlasta Hrabcová.

Za zvýšení dotací na sociální služby dlouhodobě bojuje i Svaz měst a obcí České republiky. „Platby stále nejsou s ohledem na kapacity dostačující. Klientů, především těch v důchodovém věku, stále přibývá,“ uvedla za svaz Vendula Kouňovská.