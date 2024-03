Pediatrička v Moravské Nové Vsi končí. Stovky malých pacientů shánějí lékaře

Dětská lékařka v Moravské Nové Vsi odchází v polovině dubna do důchodu. Vedení městysu nyní řeší, kdo po ní praxi převezme. Pediatra totiž zatím poptává marně. Problém se dotkne stovek malých pacientů. Do ordinace docházeli rodiče s dětmi i z Hrušek či Týnce. Lékařka navíc dojížděla i do Lužic a Rohatce.

O zdraví až osmi stovek malých pacientů se v Moravské Nové Vsi roky starala dětská lékařka Eva Špačková Kučerová. Začátkem března letošního roku však pediatrička oznámila, že s praxí končí a odchází do důchodu. Pro řadu rodičů tak datem devatenáctého dubna vyvstane problém, na koho se v případě nemoci svých potomků vlastně obrátit. Náhradu se totiž Neoveským zatím najít nepodařilo. NEPŘEHLÉDNĚTE: Zrušený program mandloňových slavností. Radnice v Hustopečích lidem vrátí peníze Kdo nahradí lékařku v nově zrekonstruované ordinaci, kterou zničilo před více jak dvěma lety tornádo, dosud jasné není. „Vypadá to u nás tak jako v celé republice. Tedy špatně. Ozvaly se nám ovšem pediatričky ordinující v okolních obcích a nabídly nám, že nějaké pacienty převezmou. Stejně tak byl ochotný i místní praktický lékař pro dospělé, pan doktor Jiří Bartoš. Ten zase nabídl, že pokud nebude zbytí a budeme v kritické situaci, vezme alespoň děti od čtrnácti let,“ prozradila neoveská starostka Zuzana Jandáková. Některé děti už mají nového pediatra Část dětí se tak už se svou novou doktorkou či doktorem seznámila. Štěstí měla například trojnásobná máma Martina Kosíková. „Ujala se nás paní doktorka v nedalekých Lužicích. Jsem za to moc ráda. Slyšela jsem, že společně s námi paní doktorka přijímá i více jak sto padesát dalších dětí. To, že pediatrička v Moravské Nové Vsi končí, je pro hodně lidí velká komplikace,“ nechala se slyšet mladá žena. Velké Bílovice: nové zdravotní středisko za 50 milionů je téměř hotové Vedení městysu je ve spojení s krajem, zároveň ale aktivně shání pediatra i po vlastní ose. „Konzultovali jsme situaci na kraji. Pokud by se objevil pediatr, který hledá praxi, dají mu na nás kontakt. Oslovujeme ale například i maminky školčat, o kterých víme, že jsou samy dětské lékařky. Rozhodili jsme sítě všude,“ krčila rameny starostka. Neoveští by byli rádi, kdyby se jim ordinaci podařilo obsadit alespoň na dva dny v týdnu. „Jsme přeci jen velká obec, máme dva a půl tisíce obyvatel, a toho je skutečně komplikace. Paní doktorku ale chápeme. Je již v důchodovém věku, a k tomu se jí přidaly i nějaké zdravotní obtíže,“ naznačila Jandáková. Sama pediatrička si těžkosti se sháněním nového dětského lékaře uvědomuje. „Potíž sehnat pediatra je nejen v okolí, ale v celé zemi. Žádný totiž není. Já končím za čtrnáct dní. V mezičase se u mě v ordinaci vystřídalo hned několik lékařů, z nichž každý by ale mohl ordinovat tři čtyři hodiny denně. To je ovšem málo,“ povzdechla si Špačková Kučerová. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Lodě vypluly. V Lednici hlásí začátek sezony. Letos potrvá do listopadu Zdroj: Deník/Iva Haghofer

