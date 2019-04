Do sociální oblasti, sportu i kultury půjde v letošním roce v Břeclavi z městské kasy méně peněz, než tomu bylo v dřívějšku. Kluby a organizace si oproti loňsku pohorší o dva a půl milionu korun. Rozhodli o tom na svém jednání tamní zastupitelé. „V zásadě se jedná a srovnatelnou podporu stejných sportovních klubů i kulturních spolků, jen letos jsme částky snížili vzhledem k menšímu objemu peněz,“ potvrdil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

O 2,7 milionu korun méně letos dostanou sportovci. „Nejvyšší částky směřovaly k mládežnickým hokejistům, dospělým hokejistům a hokejistkám, do fotbalového klubu MSK Břeclav, Tělovýchovné jednoty Lokomotiva, stolním tenistům, krasobruslařům, volejbalistům a dalším,“ vyjmenoval Holobrádek.

S nižší podporou města musejí počítat například i veslaři. „Žádali jsme o šest set tisíc korun. Dostaneme však tři sta padesát tisíc. To je méně než loni. Budeme se muset uskrovnit a snažit se vyjít s tím, co máme,“ pokrčil rameny předseda Slováckého veslařského klubu František Pafkovič.

Jak přiblížil, dotace od města veslaři nejčastěji využívali napříkad k nákupu lodí. „Platili jsme z nich však i dopravu, startovné a ubytování na závodech nebo třeba energie,“ nastínil Pafkovič.

Poohlédnou se po dotacích musí klub podle jeho slov jinde. „Občas vypíše nějakou dotaci ministerstvo školství, přispívají nám také ze svazu. Se sháněním sponzorů je to už těžší. Břeclav je malinký dvoreček a podnikatelů, kteří by veslování chtěli podpořit, moc není,“ uvedl předseda.

Nevoli nad snížením dotací z města projevili již před pár týdny také hokejoví Lvi. Vedení mládežnického hokeje si bude muset vystačit s částkou o devět set padesát tisíc korun nižší, než o jakou původně žádalo. Hrozbu zániku hokeje v Břeclavi se po několika jednáních s městem nakonec podařilo ke spokojenosti obou stran zažehnat.

Nižší částku město uvolnilo také do kultury, kam poputuje o šest set tisíc korun méně než vloni. Obdobně tomu bude i u sociální oblasti, kam šlo vloni 6,2 milionu korun. Letos je to o devět set tisíc korun méně. „My jsme snížení dotace nezaznamenali. Pokud však šlo do sociální oblasti méně peněz, může to pochopitelně znamenat omezení některých služeb a fungování organizací, které by byly nucené snížit péči,“ domnívá se ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš.

Sociální oblast: v roce 2018 6,2 milionu korun, v roce 2019 5,3 milionu korun

Sport, tělovýchova a turistický ruch: v roce 2018 14,8 milionu korun, v roce 2019 12,1 milionu korun

Kultura a mimoškolní aktivity dětí a mládeže: v roce 2018 3,3 miliony korun, v roce 2019 2, 7 milionu korun