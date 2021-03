Důvodem je návrh na přeměnu dětských skupin v jesle, který však stále ještě leží v Poslanecké sněmovně. "Zápis na příští školní rok jsme sice vyhlásili, avšak s tím, že jsme rodičům napsali, že v únoru 2022 nám končí projekt a my nevíme, co bude dál. Novela není ještě schválená a my nemůžeme rodičům říci, za jakých podmínek vlastně děti budou moci Peřinku navštěvovat," povzdechla si morkůvská starostka Brigita Petrášová.

Pokud by totiž poslanci novelu schválili a z dětských skupin se staly jesle, mohly by je navštěvovat pouze nejmenší děti. Pro obec s necelými pěti sty obyvatel by to znamenalo nejspíš rozhodnout se, zda jesle vůbec provozovat. "Neznám jedinou maminku tady od nás, která by jesle využila. Skupinku pro dvouleté děti ano, ty tady máme. Především však navštěvují Peřinku děti starší tří let. Ty by však do jeslí chodit nemohly," přiblížila Petrášová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNovela prošla 17. prosince loňského roku v Poslanecké sněmovně prvním čtením. "Druhé čtení by se mělo uskutečnit během března 2021, účinnost je navrhována k 1. červenci 2021. Nicméně vzhledem k probíhajícími legislativnímu procesu nelze předjímat konečnou podobu zákona," upřesnili z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Zásadním a hlavním cílem navrhované novely o dětských skupinách má být podle ministerstva zajištění stabilního přísunu peněz ze státního rozpočtu. "A to tak, aby státní financování navázalo plynule na financování z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, které bude končit během první poloviny roku 2022. Novela cílí také na další navýšení kvality poskytovaných služeb," dodali úřadu.

Pro místní děti

O zachování Peřinky v Morkůvkách bojují všemi silami. "Voláme na všechny strany, oslovila jsem i několik politiků. Naší nadějí je řada pozměňovacích návrhů, které jsou ve hře. Mnozí politici totiž chápou, že jesle jsou pro malé obce, kde skupinky nahrazují školku, naprostý nesmysl. My sem navíc nechceme brát malé děti z jiných obcí. Peřinku jsme přece založili pro ty naše," uvedla starostka.

Stejný názor jako ona zastává také Dana Pučálková, která je v Peřince hlavní pečovatelkou. "Malé děti by alespoň do tří let měly být u maminky. Bolí mě srdce, když si uvědomím, že by se měla skupinka přetransformovat v jesle. Pro nás by to znamenalo zánik, je to likvidační. V Peřince jsou sice děti tříleté, ale především ty čtyřleté. Peřinku bychom zkrátka nenaplnili," okomentovala Pučálková.

Práci s dětmi v malé skupině si pochvaluje. "Dětí máme maximálně dvanáct, takže s nimi můžeme intenzivně pracovat. Říkám tomu výuka z úst do úst - posilujeme, cvičíme, tancujeme, i menší děti zvládají básničky, písničky, taneční choreografie. Na těch nejmenších vidíme, jak se jim i díky pomoci předškoláků zlepšuje výslovnost, pohybový vývoj. Dokončili jsme mazurku, začali tančit hip hop. Děti jsou nadšené a my s nimi," vyzdvihla pečovatelka.

Zdůraznila zároveň důležitost spojení dětí a obce, ve které žijí. "Učíme se, jaké zde rostou stromy, bylinky, vyprávíme si o tradicích, o tom, co si oblékaly naše babičky a jaké svátky slavily. A také se učíme o tom, kdo by František Peřina, po kterém je naše skupinka pojmenovaná," vyjmenovala Pučálková.

Totéž ocenila i starostka Petrášová. "Děti chodí na vycházky, mávají na babičky, které na ně čekají za okny, zpívají jim k narozeninám, když to jde. Chodí se dívat na králíky, slepice, tahají koštýřem šťávu z hroznů. Užívají si to, jsou hrdé na obec, kam patří, můžou být pospolu se sourozenci, kamarády. A my to teď roztrhneme? Opět zrušíme něco, co je dobré a funguje?" podivovala se.