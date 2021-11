Žádný spěch se nekoná, v obci panuje pohoda. Nos lechtá vůně vína a slivovice. „Nabídněte si, koláče jsme pekly včera,“ nešetří ženy pohostinností. Z dalších domácích sladkostí na talířích je těžké vybrat. „Ještě tohle ochutnejte, krém se rozplývá na jazyku,“ láká jiná z žen. Štamprli slivovice či vína unikne málokdo. Hostitelky stěží umluví jen řidiči aut.

Roztančené ženy v krojích utichnou. Na řadě je rituál žádání hodového práva od starosty obce. „Nálady máte na rozdávání, uděluji jen zákaz tance na stole,“ svoluje replikou starosta Karel Studénka.

Ulicí se roznese radostné juchání. „Budeme ho chránit až do rána, to slibujeme,“ říká za všechny Lenka Popelová, která je jakousi šéfovou Babského spolku, jenž hody pořádá, už zhruba devět let.

Holky z porcelánu

Rozesmátá parta se vydává společně s muzikanty po vesnici. Budeme zvát lidi na večerní zábavu, máme pro ně připravené překvapení. Nacvičily jsme Holky z porcelánu, ale s vlastními texty. Inspirovalo nás dění v obci,“ říká trochu tajně zase Alena Vlašicová.

Průvod se neustále rozchází k oknům i dveřím místních obyvatel, ti je vítají vínem i dobrotami. „Je to pěkná tradice, chodívám s nimi také v kroji, ale dnes mám službu v práci,“ svěřuje se mezi rozdáváním česnekových oček Ludmila Matýšková u Vinařství Popela.

Za holinkami mají ženy vsunuté vařečky se srdíčkem, vozík se zásobami má na starosti asi desetiletá dcera jedné z nich. Kroje mají ženy vlastní. „Zvolily jsme podlužácké, nechtěly jsme chodit v těch z půjčovny,“ vyzdvihuje Popelová. Šátky na hlavách místo věnečků značí, že ženy jsou vdané.

Průvod s kapelou je už daleko, na dolním konci ulice, stáčí se jiným směrem. Zpěv a hudba se však nesou dědinou až do pozdního odpoledne.