Když Morkůvky vyhrály soutěž Vesnice roku Jihomoravského kraje, vezla morkůvecká starostka jako dar prezidentovi republiky právě perníčky od Marie Šefčíkové. „Byli to dva krojovaní panáčci - stárek se stárkou. I moje vnoučata vezla perníčky jako dárky na výměnné pobyty do Itálie a Anglie, kde z toho byli místní udivení,“ vzpomínala Šefčíková.

Čím vším se zabýváte?

Nyní jsem již v důchodu a mám tedy spoustu času věnovat se svým zájmům, koníčkům a také rodině. Mezi to patří hlavně pečení, ať už perníčků, trubiček nebo jen sladkost k nedělní kávě. Zároveň mám velmi blízko k hudbě a v naší obci vypomáhám při slavnostech, jako je například vítání občánků. Velmi podporuji i folklor a tradice, svým vnukům a vnučkám chystám kroje a vše, co k tomu patří.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Při pečení je to hlavně vidět radost lidí z mých výrobků. Reprezentovaly naši obec v soutěži Vesnice roku i na celostátním kole v Luhačovicích. Také na výměnných pobytech v Itálii a Anglii. Jako osobní úspěch vidím nedávnou zlatou svatbu se svým manželem, který mě velmi podporuje.

Kdo vás přivedl k pečení perníčků?

Když mé děti byly v mladším věku, chtěla jsem jim obyčejné perníčky vylepšit a nazdobit je. Inspiraci jsem hledala hlavně v časopisech o pečení, kde jsem viděla spoustu nádherných výtvorů.

Co vás na pečení nejvíce baví?

Hlavně radost, která přichází, když se mi vydaří mé vlastní nápady a formy nebo se mi podaří naplnit nějakou fantasii.

Jaké máte plány do budoucna?

Ve svém věku už moc neplánuji. Jsem hlavně ráda, že jsem zdravá a obklopená svými nejmilovanějšími.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Dnes již peču spíše jen tak pro radost a větším zakázkám se již nevěnuji.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Moje rodina mě v tom podporuje. Jen manžel místo mě občas zastane práci na poli, když já se věnuji pečení.

Co nebo koho k pečení potřebujete?

U mě to funguje spíš tak, že musím na to mít svůj klid a nikdo mě nesmí rušit.

Jaké je vaše nejoblíbenější místo na dovolenou?

V mém věku si představuji ideální dovolenou v našich českých krajích s rodinou. Bez starostí si odpočinout a aby se místo mě někdo postaral o to, co budeme jíst.

Jaká je kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Už od mládí mám ráda básně a vzpomínám si, jak jsem recitovávala básně z Kytice od Erbena.

Je nějaký film, který vás vždycky pobaví, zaujme?

Jakýkoliv film s Tomášem Holým, vždy mě pobaví a můžu se na ně dívat pořád dokola.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a dáte nám recept?

Já mám ráda všechno, ale nikdo mě neurazí s klasickým řízkem a dobrým bramborovým salátem. Myslím, že recept není potřeba dodávat…

Máte tip na krásnou vycházku, či výlet ve vašem okolí?

První tip je výhled ze Zumperku, který je kousek od Morkůvek. Když je pěkně, je vidět až k Hodonínu. Druhým tipem hlavně na jaro je Morkůvská stráň u nás v lese, kde kvetou krásně koniklece, hlaváčky a kosatce. Cestu však znají jen místní.

S jakou historickou osobností byste se ráda potkal a proč?

Ráda bych se ještě jednou setkala s Karlem Gottem. Setkala jsem se s ním, když mi bylo dvacet let. Proč právě s ním? Pro jeho dobrou povahu a pracovitost, díky kterým se dostal až na vrchol.