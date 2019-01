Hustopeče – Obyvatelé hustopečského sídliště Větrná se mohou věnovat novému sportu. Je jím francouzská hra Petanque, která svým prvním veřejným turnajem v sobotu 11. září přilákala na nové hřiště necelou dvacítku převážně mladých nadšenců.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Zrekonstruované hřiště má za úkol lákat rodiny s dětmi, ale především mladé lidi. S myšlenkou upravit staré a nevzhledné hřiště k této jednoduché hře přišla právě hustopečská mládež. „Na nápad nás přivedl kamarád ze Španělska, se kterým jsme si párkrát zahráli a hra se nám zalíbila. Staré hřiště volalo po změně, tak jsme oslovili radní a ti dali úpravám sportoviště zelenou,“ neskrývá svou radost nad novým hřištěm iniciátor a zároveň vedoucí turnaje Antonín Brychta.

První Petanquový turnaj tak otestoval nové hřiště a nainstalovaná tabule se pomalu zaplňovala čárkami vítězných dvojic. Pohár pro vítěze si zaslouženě odnesla dvojice Lukáš Bříza a Manolo Martinez, Španěl, který své kamarády na nápad přivedl. „Manolo byl náš host a díky tomu, že bydlí a pracuje nyní v Brně, tak rád na turnaj přijel. Bylo vidět, že má natrénováno,“ dodává s úsměvem Tonda Brychta.

Petanque patří mezi zajímavé a finančně nenáročné sporty. K zábavě stačí sada koulí a košenek, které si hráči pohodlně na hřiště donesou. „Já jsem hrál tuto hru na dovolené a je to opravdu výborná, společenská hra u které se všichni pobaví. O to více mě těší, že se nám za pouhých 50 tisíc korun podařilo dát tomuto hřišti nový vzhled. Je to však především díky partě nadšenců, kteří zde odpracovali řadu brigádnických hodin a to se do rozpočtu hodně promítlo,“ chválí hustopečské mladíky místostarosta Libor Sadílek. První petanquový turnaj měl tedy své vítěze, ale příjemnému odpoledni vévodila především dobrá nálada u všech zúčastněných.

KATEŘINA KOPOVÁ