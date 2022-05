Stačilo však pár nadšenců s nápady, odvahou a chutí změnit nevzhledné místo v zámeckou zahradu a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Jednou z nich je i Břeclavanka Lenka Černá. „Stovky milionů na opravu zámku se městu sehnat nedaří. Napadlo mě tedy, že bychom mohli alespoň sehnat několik tisíc a pokusit se obnovit jeho okolí. A to tak, abychom lidem ukázali, jak úžasné místo mají za domem a ani o tom nevědí,“ zdůvodnila Černá.

Koncept venkovní galerie se stálou historickou expozicí, panely výtvarnice ToyBox, naučnou stezkou o dřevinách a s vidinou zámecké zahrady jako místa k rozjímání, odpočinku a piknikům oslovil také Nadaci Proměny Karla Komárka. Na obnovu zahrady uvolnila téměř dvě stě tisíc korun.

S RESPEKTEM K MÍSTU

Zámecká zahrada přímo sousedí s obnoveným ovocným sadem a mlýnským náhonem. Od podzámčí ji pak odděluje brána a cihlová zídka. „Zpřístupnit lidem chceme zahradu v září. Nyní dokončujeme dílčí práce. Jednáme také s památkáři, protože je nezbytné opravit ještě celou zídku,“ pokračovala Černá.

Lidé, kteří nahlédnou skrz bránu, spatří vzešlý trávník, dvanáctku informačních panelů k naučné stezce, nebo dřevěné stojany na malířská plátna. „Nejprve jsme vše museli postříkat herbicidy, vyhrabat hromady odpadků, kamení, skla, klacky a vše, na co si vzpomenete. Pak jsme plochu srovnali, připravili a oseli. Trvalo nám to měsíc a půl. Trávu jsme v mezičase dvakrát sekali. Uvažujeme o tom, že do zahrady pustíme lidi už o muzejní noci,“ zmínil ekolog a další z dobrovolníků Filip Šálek.

Jako nové místo, kde si bude moci roztáhnout ve stínu či na slunci deku, vyčistit si hlavu a jen tak si s dětmi a manželem odpočinout, vítá zahradu i Břeclavanka Jana Koldová. „Všechny ty, kteří se na projektu podílí, osobně znám a vím, jak jsou zapálení a milují přírodu. Proto jsem přesvědčená, že z toho musí vzejít jedině něco dobrého,“ usmívala se.

Zahradu si nadšenci pronajali od města. „Tuto iniciativu jednoznačně podporujeme a jsme za ni rádi. Vše nyní v zámeckém areálu, zdá se, souzní. Máme opravenou věž zámku i lávku přes vodu, do pohybu se dala také obnova areálu zchátralého Vranova mlýna,“ připomněl starosta Svatopluk Pěček.

Doplnil, že město chystá obnovu přívodů elektřiny a osvětlení v podzámčí, kde se konají kulturní akce.