„Tentokrát se zaměřuji na ekologii. Jde o téma, které je mi blízké. Mám pocit, že se na lidi valí konzumní svět, že ztrácejí základní pouto s přírodou. Žijeme v nesmyslně náročné a zrychlené době. Víc než k přírodě tíhneme k jízdě auty, nakupování a podobně,“ vysvětlil sochař Michal Olšiak s tím, že šestnáctka velkých a několik menších děl z písku by návštěvníky měla letos vést především k zamyšlení.

Na vytvoření soch, které se nacházejí v místech poblíž hlavního parkoviště, pracovalo na šestnáct sochařů nejen z tuzemska, ale také z Německa či Portugalska. „Letos jsme spotřebovali na patnáct set tun mořského písku a sochali jsme asi měsíc. Lidé se mohou těšit na roboty nebo třeba zvířata. K vidění jsou i věci, které souvisejí s ekologií, přírodou a vývojem člověka,“ nalákal Olšiak s tím, že výstava je otevřená denně od osmi hodin ráno do osmi hodin do večera. „Pokud počasí dovolí, pak až do konce října,“ doplnil sochař.

Navštívit Písečný svět se s manželem a dvěma dcerami chystá také Magdalena Horáčková z Rakvic na Břeclavsku. „V dřívějších letech jsme se do Lednice vypravili například na sochy bohů. Myslím si, že i téma Návrat k přírodě se holkám bude líbit. Ze soch byly minule nadšené,“ usmívala se Horáčková.