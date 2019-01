Břeclavsko – Pivovary na Břeclavsku se v současné době zaměřily na třináctistupňové piva. Ochutnat je lze dočasně. Pivaři si zpestření pochvalují.

Často se po nich jen zapráší. Pivní speciály jsou u většiny pivařů vítaným zpestřením. Řada z nich několik druhů brzy ochutná od výrobců z Břeclavska. Například Zámecký pivovar v okresním městě momentálně připravuje polotmavou třináctku, stejný počet stupňů má i černý Žižkovský čert z Moravského Žižkova. V Šitbořích jdou ještě dál. Tamní pivovarník Jan Šlefr se občas pouští do experimentů s česnekem nebo feferonkami.

„Pivo už leží. Jde o svatováclavský polotmavý speciál, který ale bude k dispozici až na Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Do té doby ho k ochutnání nedáme. Připravujeme sto šedesát hektolitrů," uvedla mluvčí Zámeckého pivovaru Jana Kiliánová.

Naopak zjistit, jak se povedl čert v Moravském Žižkově mohou zájemci už teď. Tmavé pivo tam připravili majitelé k prvnímu výročí od založení pivovaru. Oslavy se uskuteční tuto sobotu. „Čerta jsme udělali už několikrát a ohlasy byly vesměs kladné. Lidi jsou zvědaví a často přijdou hlavně díky novince. Nelze dlouho nabízet jen dvě piva, nabídku je třeba občas rozšířit," oznámil jednatel žižkovského pivovaru Miroslav Šraga.

Jeho slovům by přikývl například pivař Martin Slabý. „Sladké nízkoalkoholické limonády moc nemusím, ale když je v nabídce normální speciál, rád ochutnám. Asi bych kvůli nim nikam necestoval, ovšem rozhodně je vítám. Oproti běžné nabídce je to příjemné zpestření," reagoval mladý muž.

Jak jsou speciály ekonomicky výhodné, nechtějí majitelé pivovarů příliš komentovat. Když ale nejde vyloženě o propadák, většinou jsou bečky rychle prázdné. A když ne, jsou třeba v Zámeckém pivovaru připravení poslat jednorázově uvařené pivo do spřízněných hospod.

Že je o speciály zájem, potvrdil zakladatel 1. Chodského pivovárku na Moravě Jan Šlefr. „Vyplatí se. Spočítané to ale nemám, ani nechci. Člověk peníze potřebuje, jde mi však o kvalitu za dostupnou cenu. Když něco takového připravím, zájem je velký. Hlavně když jsem udělal chmelové. Utrhnu pár šišek a dám je do flašek. Pivo je o třídu výše, prostě bomba. Připravil jsem asi padesát nebo sto lahví a známí jen mlaskali," vyprávěl Šlefr s úsměvem.

Piva se zvláštní příchutí nedělá do beček, ale jen do lahví. Pod rukama mu dříve vznikal třeba patnáctistupňový Radní. Za speciály ovšem považuje spíše pivo s příchutí karamelu, česneku nebo feferonek. „Je to hlavně ke grilování. Načnete láhev a pokud ji snesete, vypijete ji. Pokud ne, poléváte maso. Paprika se k pivu opravdu hodí," dodal Šlefr.