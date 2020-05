Právě v okresním městě začnou strážníci kontrolovat zaplacené parkování již v pondělí. „Vládní rozhodnutí o zrušení bezplatného parkování padlo v pondělí 27. dubna. Vedení města rozhodlo, že dá občanům dost času, aby se mohli nové situaci přizpůsobit. Od 4. května tak budou znovu zapnuty parkovací automaty,“ zdůvodnila mluvčí Jana Pelcová.

Tentýž den začnou platit lidé za stání také v Hustopečích. Již od středy 29. dubna se pak naplno rozjely parkovací automaty například ve Valticích.

Opačná je situace v Mikulově. Na placených parkovištích ve městě mohou řidiči po celou dobu trvání nouzového stavu parkovat bezplatně. „Nemusíte mít obavy, u nás platí i nadále to, co jsme avizovali již od začátku. Parkování je do konce nouzového stavu v Mikulově zdarma. V současné době je to tedy do 17. května,“ informovali z radnice.