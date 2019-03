Kastelánka lednického zámku Ivana Holásková Deníku Rovnost prozradila, že památkáři nestihnou připravit platební systém do začátku hlavní sezony. „Potřebujeme na umístění automatů závazná stanoviska, udělat výběrové řízení, přípojky. Je to technicky náročnější a dražší, než jsme předpokládali, takže to pro letošek odložíme,“ přiblížila Holásková. Náklady budou podle ní kolem jednoho milionu korun.

Jedním z důvodů plánovaného zpoplatnění je náročná údržba parku. „Dalším jsou cyklisté. Také chceme zamezit projevům vandalů. V některých lidech přebývá, že si v parku mohou dělat cokoliv. Chceme je vychovat,“ zmínila Holásková.

Památkáři plánují uzavřít takřka všechny vstupy do zámeckého parku. „Uvažovali jsme, že by byl hlavní vchod od náměstí volně přístupný, aby se lidé dostali k pokladně zámku, do prodejen suvenýrů, do kostela na mši nebo do kavárny. Pak budou automaty do Francouzské zahrady od vstupu do zámku,“ sdělila lednická kastelánka.

Za jednorázové vstupné mají lidé zaplatit třicet korun, děti do patnácti let budou mít vstup zdarma. Pravidelní návštěvníci dostanou možnost si koupit permanentku.



Případné zavedené vstupného se příliš nelíbí třeba Jiřímu Mňačkovi. „Pokud by vstupné bylo do padesáti korun a správce to měl ošetřené tak, že se nebudou tvořit žádné fronty, proč ne. Ale nerad bych stál ve frontě na lístek, jak to často bývá,“ konstatoval.



Lednický starosta Libor Kabát chce probrat toto téma na dubnovém zasedání zastupitelstva obce a památkářům předložit jejich názor. Zastupitel a bývalý místostarosta Stanislav Straškrába chápe postoj správců parku, ale také bude podle něj důležité, kdo peníze ze vstupného dostane. „Pokud se roztečou do jiných objektů, připadá mi to nefér,“ reagoval. Podle Holáskové většina peněz měla zůstat v Lednici.



Nedílnou součást zámku tvoří i park ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. „Myšlenku na zpoplatnění zámku jsme zatím neotevřeli. Snažíme se, aby byl park co nejvíce přístupný lidem. Je otevřený až do devíti do večera,“ uvedla mluvčí Veronika Slámová. Údržba areálu zámku včetně parku město stojí asi třináct milionů korun.