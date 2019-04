Obec plánuje ve školní zahradě postavit sociální byty. Nezačneme se v Rakvicích bát? I takové hlasy se ozývají ze strany některých obyvatel obce po nedávném jednání tamního zastupitelstva. Vedení Rakvic však obavy lidí mírní, považuje je za přehnané a nepravdivé. „V žádném případě nehodláme stavět sociální byty. Půjde o malometrážní byty pro soběstačné důchodce. Chtěl bych zdůraznit, že se sem nenastěhuje nikdo cizí. Sloužit budou pouze místním,“ ubezpečil rakvický starosta Radek Průdek.

Původním záměrem obce bylo před lety vystavět domov pro důchodce v blízkosti hřbitova. „Od tohoto záměru jsme vzhledem k finanční náročnosti ustoupili a shodli se na výstavbě bytů,“ připomněl místostarosta Pavel Rous, který zároveň vede mikulovské G-centrum, jež pečuje právě o lidi důchodového věku.

Idea, že by byty mohly vyrůst ve spodní části školní zahrady, vyvolala nevoli v řadách obyvatel i vedení školy. „Především sportovní areál a zahradu se vzrostlými stromy, sadem a geologickou stezkou veřejnost obdivuje. Jde o unikátní prostory, kterými se můžeme pyšnit. Zahrada navíc slouží pro vzdělávací aktivity celé školy. Koná se zde intenzivní výuka nejen přírodovědných předmětů. Děti se učí poznávat stromy, které tvoří jakési arboretum, na podzim se podílejí na sklizni ovoce a úklidu. V pracovní výchově se učí o ošetřování stromů, jejich řezu, postupnému dosazování, sběru plodů a jejich zpracování,“ zareagoval v obecním zpravodaji ředitel školy Petr Florián.

výstavba v obci:

- Původně chtěli Rakvičtí postavit domov důchodců. Kvůli vysokým nákladů však od plánu ustoupili.

- Dva nezávislí architekti nyní zpracovávají projekty výstavby malometrážních bytů. Představit je mají nejpozději v květnu.

- Deset až patnáct bytů vznikne buď ve spodní části školní zahrady, nebo poblíž rakvického hřbitova.

Jeho slova potvrdila i jedna z obyvatelek obce, která si nepřeje zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná. „Podle mě by obec se školou měla vést diskuzi. Řada lidí je proti jakékoli výstavbě v zahradě. Měli bychom jednat, dokud není pozdě,“ uvedla žena.

Starosta Průdek nadále zdůrazňuje, že o výběru místa ještě není rozhodnuto. „Nemyslíme si, že by část zahrady, o které se bavíme, byla naplno využívaná. Přesto stále počítáme s oběma variantami. Povolali jsme dva nezávislé architekty, zpracovávají projekty jak v blízkosti hřbitova, tak i v zahradě. Dali jsme jim volné ruce, neomezovali jsme je ani rozpočtem,“ nastínil starosta s tím, že projekty představí autoři nejpozději začátkem května.

Ani on, ani místostarosta Rous nepopírají, že se jim varianta zhruba deseti až patnácti malometrážních bytů o velikosti asi čtyřiceti metrů čtverečních v blízkosti školy zdá přijatelnější. „Došlo by svým způsobem k jakémusi spojování generací, což by určitě prospělo jak dětem, tak i starším lidem. Řada z nich je navíc zvyklá si chodit pro oběd do školní jídelny, kterou by tak měli blízko. Nehledě na to, že parcela u hřbitova je v blízkosti frekventované hlavní silnice vedoucí na Přítluky, a navíc je do kopce,“ srovnal Rous a dodal, že jakmile se seznámí vedení Rakvic s oběma projekty, svolá i veřejné zastupitelstvo, aby měli možnost vyjádřit se také obyvatelé obce.