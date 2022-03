Mladý superhrdina si nové povolání vybral, protože miluje vodní sporty a práci s dětmi. „Od patnácti let jezdím s dětmi na tábory a vedu příměstské fotbalové kempy. Tato práce je super v tom, že celý den strávím na toboganech mezi lidma,“ svěřuje se na místě mladík.

Podle toboganového mistra nemá tato unikátní služba v Česku ani ve světě obdoby. „Jsme první aquapark, který má superhrdiny Mr. Slidery, kteří s dětmi jezdí na toboganech a zároveň dávají prostor jejich rodičům k relaxaci. Navíc zastoupíme dospělé, kteří se bojí jezdit,“ říká mistr.

Student zatím vykonává práci pouze pár hodin měsíčně. „Je nás sedm mistrů. Na každého aktuálně vyjdou dvě až tři směny za měsíc. Postupem času, až se služba více rozjede, tak tu budu častěji,“ sděluje student.

Ve čtvrtek měl superhrdina Matyáš svou první směnu. „Začal jsem v jedenáct hodin dopoledne. Komunikoval jsem s lidmi, aby vůbec věděli co je Mr. Slider za novinku. Ve dvanáct hodin mi začínají první jízdy a takhle to mám až do šesti hodin v podvečer. Pozornost dětí přitahují hlavně naše superhrdinské obleky,“ vysvětluje Moravec.

Největší zájem je podle studenta o tamní gigantickou atrakci ve tvaru U rampy. „To chtějí nejčastěji starší děti, které musí být vyšší než 140 centimetrů, společně s trichtýřem a těmi nejvíce adrenalinovými tobogany. S menšími dětmi od výšky sto centimetrů jezdím na třech menších točitých toboganech,“ vyjmenovává superhrdina.

Milovník adrenalinu denně najezdí i několik kilometrů. „Je to nová služba, takže ještě nemáme přesné statistiky, ale určitě polovinu šestihodinové pracovní doby projezdíme. Děti, kteří si nás zaplatí, bereme přednostně. Od kolegů vím, že v perné dny máme zaplněných osm až deset pětadvacetiminutových slotů za den z dvanácti a v ty slabší kolem pěti až šesti slotů,“ vypočítává toboganový nadšenec.

Novinka je dostupná v Aqualandu Moravia každý den včetně víkendů a svátků od 12 do 18 hodin. Jeden pětadvacetiminutový slot se superhrdinou, slibující minimálně čtyři jízdy na vodních atrakcích, stojí 149 korun.