Za vysvědčení si děti z Mikulova a okolí mohou skočit do osvěžující vody v místním koupališti. Pravděpodobný termín otevření je totiž 30. červen.

Provoz zrekonstruovaného mikulovského koupaliště Riviera loni stopla havárie strojovny, kterou zatopila voda. Po měsících oprav je konečně hotovo. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Návštěvníky město láká hned na několik novinek Jednou z nich bude hřiště na plážový volejbal. Chybět nemá ani dětské hřiště a v plánu je i fotovoltaika, jež má pomoci snížit náklady na provoz. „Otevřeno má být do konce letních prázdnin, a to od devíti ráno do sedmi večer. Plné vstupné na celý den je sto sedmdesát korun, odpolední přijde na sto čtyřicet korun,“ vyplývá ze zveřejněného ceníku.

Podle meteorologů můžeme na přelomu června a července očekávat slunečné dny s teplotami mezi pětadvaceti až třiceti stupni Celsia.

Koupaliště v Břeclavi i Hustopečích jsou již v provozu. V Březí otevřou patrně 1. července.