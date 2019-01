Přibice, Pohořelice – Zejména v Přibicích a Pohořelicích dávali lidé v uplynulých dnech dárky do krabic od bot. Zabalené v dárkovém papíru je pak pořadatelé charitativní akce přivezou dětem z Azylového domu svaté Markéty v Brně.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Posledním „sběrným" dnem je tento čtvrtek. „Před Vánocemi mají lidé srdce víc otevřená než přes rok. To je známý fakt, díky kterému jsem uspořádala charitativní akci obecního rozměru. Mám přání, aby se tato idea rozšířila do širšího povědomí. Lidé se s obdobnými aktivitami setkávají ve městě. Na venkově jsou tyto projekty ojedinělé a často se s tím, zvlášť starší generace, setkává poprvé," uvedla organizátorka Hana Procházková.

Čím mohou lidé ještě pomoci? Výběr je rozmanitý. „Vítáme hygienické potřeby, zubní pasty a kartáčky, mýdla, sprchové gely, kosmetika, šampony, školní potřeby pro starší děti, sladkosti, cereálie a instantní kaše v originálním obale, kojenecké potřeby, panenky, autíčka, hračky. Jen ne použité oděvy," sdělila Procházková.

Sběrná místa

Obecní úřad Přibice a Ivaň, Městský úřad Pohořelice (sociální odbor), Radnice Pohořelice

Autorka: Hana Procházková, Přibice 158

Postup, který je nutný v případě zájmu dodržet, je jednoduchý. Klasickou krabici od bot včetně víka je třeba polepit dárkovým papírem a naplnit dárky pro děti. Dárce označí krabici etiketou, pro koho je určená.

Buď pro chlapce, nebo holčičku ve věkové kategorii do 2 let a poté: 2 až 4 roky, 5 až 9 let, 10 až 12 let, 13 až 15 let nebo 15 až 18 let. „Takto zabalený a označený dárek odevzdejte do 12. prosince na jedno ze sběrných míst. Prozatím vím o třiceti chystaných krabicích a ještě bychom byli rádi za dalších aspoň dvacet krabic pro dvacet dětí," doplnila před časem pořadatelka.

Ta zároveň odmítala, že by šlo o předvánoční citové vydírání. „Pokud někdo bude oponovat, že se jedná o citové vydírání, že o Vánocích jsou srdce citlivější a my, kteří charitativní akce pořádáme, z lidí vytahujeme před Vánocemi peníze, tak potom Pán Bůh zaplať za Vánoce a jen škoda, že my lidi si je nedokážeme udržet v srdci celoročně. Žilo by se nám o hodně radostněji," je přesvědčená žena.

Inspirovala se charitativními projekty, které mají v České republice letitou tradici. „Už před mnoha lety byly dárkové krabice posílány z Anglie k nám nuzným dětem. Tato akce spontánně navazuje na facebookovou iniciativu Vánoce patří dětem," uzavřela.