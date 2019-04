Kobylí – Na dvaadvacet otevřených sklepů, mezi kterými bude projíždět stylový „vláček“, totiž traktor s vlečkou. I tak mohou již tuto sobotu Po kobyliských uličkách za vínem putovat návštěvníci již devátého ročníku této vinařské akce.

Druhý ročník Putování po kobylských uličkách. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Loni si do Kobylí našlo cestu na dvanáct stovek lidí. Nechyběli mezi nimi ani milovníci vína z Polska nebo Rakouska. Letošní ročník by podle prvních odhadů měl být neméně úspěšný. „Zatím se nám v předprodeji podařilo prodat na devět set vstupenek. Na obec, která má přes dva tisíce obyvatel, je to skvělé číslo,“ pochvalovala si Sabina Hradská, koordinátorka akce, kterou pořádají kobylští vinaři.