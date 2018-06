Po mostě přes Nové Mlýny? Řidiči stojí v dlouhých kolonách. A aut ještě přibude

Jižní Morava – Výstrahu na nebezpečí vzniku požárů vyhlásili v úterý meteorologové. Platí na celé jižní Moravě, do čtvrtečních pěti hodin odpoledne. Lidé by do té doby neměli v přírodě rozdělávat oheň, pálit trávu a odhazovat nedopalky. Naopak by měli šetřit vodou.