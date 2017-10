Po mostě přes železnici u Šakvic už jezdí auta. Je širší, pochvalují si řidiči

Šakvice – Čekali jsme na něj jako na boží smilování. Takto okomentoval otevření mostu přes železnici u Šakvic na Břeclavsku tamní obyvatel Miroslav Svoboda. Most byl po dobu oprav více než rok uzavřený. „Objízdná trasa už byla v hrozném stavu, skoro na zničení auta. Takže jsme si oddechli,“ řekl Svoboda.

Most přes železnici v Zaječí.Foto: Archiv/Správa a údržba silnic JMK

Stesky obyvatel potvrdila také šakvická starostka Drahomíra Dirgasová. „Každý už odpočítával hodiny, kdy bude moci jezdit po novém mostě. Silnice se udržovala jen tak, aby se tudy dalo projet. Byly tam díry, hodně lidí už potom začalo jezdit přes Starovičky,“ přiblížila Dirgasová.

Šakvičtí a autobusy mohli používat po dobu uzavírky nedaleký most, po kterém řidiči po silnici dojeli až do Šakvic. Jinak vedla objížďka přes Starovičky. Opravený most je otevřený od pondělí, práce tam trvaly od loňského září. „Nyní je dostatečně široký, takže tudy každý projede. Řidiči si tam nemusí dávat přednost,“ konstatovala starostka.

Podle vedoucího Správy a údržby silnic na Břeclavsku Ladislava Hádlíka už nyní pracovníci na místě dokončují jen úklidové práce.

Demolice a následná výstavba ocelového mostu přes železnici a železobetonového mostu přes vlečku u Šakvic stála okolo 125 milionů korun. Šlo o nejnákladnější opravu silničářů v regionu za poslední roky. „Původní most, který byl přes železnici, byl třípólový, teď je jednopólový. Byl to poslední most nad koridorem, který ještě na Břeclavsku nebyl opravovaný,“ sdělil Hádlík.

Rekonstrukce se nedávno dočkaly také mosty u Zaječí, Pouzdřan a Ladné. Po posledním zmíněném řidiči projeli poprvé předloni.