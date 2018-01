Po opravě neplaveckého bazénu skončili v úpadku

Veselí nad Moravou – Už čtyři sezony mohou děti dovádět v modernizovaném neplaveckém bazénu na letním koupališti ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Záruční lhůta za téměř devítimilionové opravy vyprší pro radnici za dva měsíce, což je také doba, do níž má vyplatit i zádržné.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Bílek

To ale již nebude platit samotné stavební firmě CGM Morava, která se dostala do insolvence. „Město si ponechalo zádržné ve výši deseti procent, které slouží k odstranění vad, eventuálně nedodělků, které jsou zjištěny v průběhu záruční lhůty,“ vysvětlil veselský místostarosta Petr Kolář.

Radnice tak podala takzvanou podmíněnou pohledávku. „V plné hodnotě smlouvy o dílo, aby v případě, že se objeví zásadní vada, společnost ji odstraní,“ uvedl místostarosta.



Jenže kvůli tomu vznikl incidenční spor. Vzhledem k tomu, že podle správce areálu nejsou na bazénu žádné zjevné vady a protahování sporu by město stálo další peníze, tak se zastupitelé rozhodli vztah s pražskou firmou s kyperským společníkem ukončit předčasně. „Dohodou bylo mimo jiné sjednané, že město vezme žalobu na určení pravosti a výše pohledávky zpět, a to v celém rozsahu,“ uvedla insolvenční správkyně Kateřina Martínková. Z Veselí jí putuje půl milionu do majetkové podstaty, z níž pak může uhradit pohledávky věřitelů. Radnici za dřívější úhradu zůstane ze zádrženého sto tisíc.