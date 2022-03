Ten by mohl být hotový do konce letních prázdnin. „Necháváme si také zpracovat ekonomickou analýzu záměru a zkraje roku došlo i hydrogeologický průzkum. Rádi bychom už také podali žádosti o dotace jak na zasíťování, tak i případně na projektování budovy nové knihovny,“ informoval místostarosta města Jakub Matuška.

Pokud se Břeclavským podaří sehnat peníze, kopnout do země by se poprvé mohlo možná už v příštím roce. Investice to totiž bude obrovská. Náklady ze strany města předpokládají tamní ve výši asi šesti set milionů korun. To je pro srovnání zhruba jeden roční rozpočet Břeclavi.

Stavba domova důchodců v Hustopečích spěje ke konci. Za měsíc bude kolaudace

Celkové náklady se pak ještě před rokem šplhaly až k jedné a půl miliardě korun. „Primárně preferujeme variantu dotace. Zabýváme se ale i možností, tedy pokud by to vyšlo z ekonomické analýzy, že bychom revitalizaci po částech platili ze svého. Peníze bychom pak vraceli do městského rozpočtu z toho, co se nám podaří získat prodejem zasíťovaných pozemků,“ naznačil místostarosta.

Břeclavané a lidé z okolí, které Deník Rovnost oslovil, se shodli, že revitalizace areálu bývalého cukrovaru je naprosto nezbytná. V návaznosti na zveřejněné počty bytů, komerční stavby, knihovnu a multifunkční halu však poukázali na možné potíže s parkování a napojením na hlavní, již nyní dopravně velice vytíženou, silnici na průtahu městem. „Parkování je v celém projektu řešeno v podzemí, zabývat by se jím měli investoři pravděpodobně už při výstavbě. Zároveň počítáme i s tím, že v určitém rozsahu zůstane zachováno záchytné parkoviště pro veřejnost,“ zmínil Matuška.

REVITALIZACE CUKROVARU



- nová čtvrť s domy, moderní knihovnou, sportovní halou a lávkou přes řeku Dyji vznikne na pozemcích o rozloze pěti hektarů



- oživený areál má kombinovat bydlení, veřejnou i komerční funkci



- Břeclavany nyní čeká zasíťování, výstavba komunikací a vozovek za asi 150 milionů korun



- revitalizace celého areálu je vyčíslena na 1,5 miliardy korun



- zhruba půlmiliardovou veřejnou investici na knihovnu a halu chce vedení města pokrýt z prodeje stavebních pozemků a evropských či státních dotací

Některým se také zdá, že po plánované revitalizaci dojde k až přílišnému zastavění areálu. „Nábřeží má hezký romantický retro charakter, k čemuž přispívá i historická budova tržnice. Taky jsem za obnovu, ale správným směrem. Možná bych se spíše zaměřila na zachování nostalgického rázu budovy a celkově retro dojmu z celé lokality,“ okomentovala Břeclavanka Andrea Petříková.

Zmínila větší důraz na tradici místa, případně i na folklor a kulturu. „Komerční prostory a stovky bytů zní celkem hrozivě. Už tak je Břeclav zastavěná. A to ani nemluvím o autech. S dopravou je to tady strašné,“ kroutila hlavou.

Především zeleň by v chystané zástavbě zase přivítala Iva Fic Tomanová z Moravské Nové Vsi. „Na místo se mi pojí osobní vzpomínky, Rena byl první supermarket, ve kterém pracovala moje maminka. Jezdím tam často, parkuji vždy u tržnice. Bylo by fajn, kdyby se to povedlo. Jsem pro hodně zeleně lahodící oku, praktickou údržbu a nějaký pěkný parčík," zareagovala žena.

Po dokončení všech etap, což může být za pár let, ale i za dvacet či třicet, by tak podle opozičního zastupitele a předsedy dopravní komise Filipa Šálka mohlo v Břeclavi přibýt až dva a půl tisíce obyvatel. „Žádné zpracování dopravní studie se zde však neřeší. Na jednu stranu se zabýváme tím, že pod zámkem, kde to umožňuje územní plán, vyroste nějaký obchod, který zatíží dopravu ve městě. A město požaduje od investora, aby si studii nechal zpracovat. Byty ovšem nejsou obchod, to zatížení zde bude ještě větší,“ upozornil Šálek.

K napojení lokality na hlavní tepnu městem však i nadále budou sloužit pouze dvě křižovatky. Ta u soudu s ulicí U Stadionu a pak ta, která sousedí s Rena Hall. „Vjet do protisměru ke kostelu je již nyní velký problém. Přibydou tedy jistě semafory, které způsobí další zdržení provozu na průtahu,“ poznamenal předseda dopravní komise města.

Upozornil zároveň, že územní plán umožňuje stávající most pro pěší a cyklisty u vlečky cukrovaru přebudovat na silniční. „V současné studii se s ničím takovým nepočítá, ale já se trošku bojím, aby v budoucnu někdo nepřišel a neřekl, že zde kvůli sílící dopravě zbudujeme most silniční. Nábřeží Dyje by to ublížilo,“ poznamenal Šálek, který je zastáncem méně hustého zastavění lokality.

O tom, že si areál bývalého cukrovaru zaslouží pozornost z radnice, je přesvědčená i opoziční zastupitelka Olga Kelemenová. „Mluvilo se o více jak dvou stovkách milionů do rekonstrukce zámku, o třech stech milionech do obnovy koupaliště, které je za zenitem, ale i o přednádraží, na jehož rekonstrukci byl hotový projekt už před třemi lety i se stavebním povolením. Mělo dojít pouze k jeho úpravě. Vidím množství opravdu krásných studií za neskutečné peníze, ale nevidím nic hotového. Dotace se někdy povedou, jindy ne. A rozpočet města je pořád stejný. Možná bychom měli začít postupně a konečně něco dokončit. Nejsme s to opravit ani střechu na tržnici, a chceme revitalizovat celý areál okolo?“ vyjádřila se.

I ona se obává možné dopravní zátěže. „Celé území zastavíme. Z hlediska dopravní situace se tady hroutíme nad možnou výstavbou Kauflandu u Tesca, a teď přistavíme do centra další stovky bytů? Jsem zvědavá, jak se tohle vyřeší,“ podotkla zastupitelka.