Kde žije kultura a kde není bezpečno? Pocitová mapa pomůže s rozvojem Břeclavi

Zapojit se aktivně do rozvoje Břeclavi mohou všichni zájemci do 30. září. Mají šanci upozornit na to, v kterých lokalitách se necítí bezpečně nebo naopak, na která místa může být Břeclav hrdá. Jedna z otázek zní také, kam lidé chodí za kulturou.

Předvolební reportáž z Břeclavi. | Video: Deník/Iva Haghofer