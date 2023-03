Muže, který je podezřelý z vraždy v Hustopečích na Břeclavsku, zadržela ve středu odpoledne německá policie v Dolním Bavorsku. „V nejbližší době zahájíme úkony vydávacího řízení do České republiky,“ informovali policisté na sociální síti Twitter.

Policejní páska, ilustrační foto. | Foto: ČTK

Mrtvého muže našli policisté v bytě v Hustopečích na začátku února. Zemřel násilnou smrtí. Starostka šestitisícového města na jihu Moravy Hana Potměšilová měla tehdy podle svých slov jen zprostředkované informace. Uvedla, že hustopečští strážníci původně prověřovali oznámení o tom, že muž, který byl později nalezen v bytě mrtvý, nedorazil na určené místo. „Pak si to přebrala státní policie. O násilném úmrtí mě nikdo ale neinformoval. Zachytila jsem to až v médiích. Rodinu muže, kterého policie hledá, znám. Jsou místní. On už tady ale dlouho, co vím, nebydlí,“ dodala Potměšilová.