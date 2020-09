Stavební povolení má firma, která se zabývá vzděláváním v oblasti peněz, od konce června. „Prakticky hned jsme zahájili rekonstrukci všech vnitřních i venkovních prostor. Ke stávající budově navíc dostavíme zadní trakt a rozšíříme parkoviště,“ nastínil postup prací vedoucí projektu Michal Poliak.

Základní desku pro přístavbu zadního traktu, jehož součástí je i podzemní parkoviště, dokončili dělníci ještě v září. „Kvůli specifickému podloží jsme zvolili způsob zakládání stavby na takzvaných hlubinných pilotech. V současné době jsou všechny vnitřní prostory kompletně vybourány a v souladu s harmonogramem probíhají práce venku,“ doplnil stavbyvedoucí Radek Křemeček.

Dělníci nyní již pracují na stavbě nadzemní části zadního traktu. Jak poznamenali, rekonstrukce nového sídla nijak neomezí okolní dopravu v ulicích Národních hrdinů ani na Zámeckém náměstí. Průchozí zůstanou po celou dobu i přilehlé chodníky pro pěší.

Největší plochu luxusního sídla zaberou kanceláře, do kterých se přesune asi sto lidí. Ti budou mít k dispozici také terasy, jídelnu nebo relaxační zónu. „Nejvyšší patro budovy věnovalo vedení společnosti svým zaměstnancům a jejich odpočinku. Z tohoto patra je totiž krásný výhled na zámek a Mlýnský náhon,“ doplnila před časem provozní manažerka Lucie Pavlicová.

Proměna budovy pocházející z osmdesátých let minulého století se líbí i grafikovi Igoru Vojtenkovi ze Strachotína. „Mně se to moc líbí. Rozhodně to vzhled centra osvěží. V blízkosti se nachází moderní kostel, proto myslím, že by to společně mohlo hezky ladit. Břeclav není moc pěkné město. Každá taková změna je proto jednoznačným plus,“ domnívá se muž.

Své využití už má také bývalé sídlo společnosti v ulici 17. listopadu. Přestěhovali se do něj pracovníci pojišťovny z právě rekonstruované budovy.