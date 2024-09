Ani ne osm měsíců od zahájení přípravných prací je téměř před dokončením řetězec s potravinami Penny, který vyrůstá v Podivíně hned za čerpací stanicí ve směru na Velké Bílovice. Vedení společnosti předpokládá, že do zbrusu nové prodejny vpustí první zákazníky už na přelomu měsíců října a listopadu. Deníku to prozradil mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Dokončenou mají dělníci hrubou stavbu. „V těchto dnech instalujeme vnitřní vybavení, technologie nebo vzduchotechniku. Vedle toho děláme terénní úpravy okolo prodejny a budujeme parkoviště,“ přiblížil Kubík.

Vedení společnosti stále ještě poptává nové zaměstnance. A to na pozice vedoucího prodejny, jeho zástupce či prodavače a pokladního.

Podle mluvčího Kubíka se i v Podivíně zákazníci mohou těšit na moderní design prodejny, přátelské prostředí a široký sortiment kvalitních produktů za výhodné ceny.

V okolí prodejny současně s tím pokračuje výstavba nových chodníků. To byla ostatně jedna z podmínek, kterou si vedení města směrem k řetězci stanovilo. „Klíčové pro nás je, aby společnost Penny vybudovala chodník tak, aby se lidé do obchodu bezpečně dostali i pěšky,“ podotkl již v květnu pro Deník tamní starosta Martin Důbrava.



Zdůraznil tehdy také, že vedení města kladlo důraz na prověření bezpečnosti provozu průtahu mezi Podivínem a Velkými Bílovicemi. To kvůli napojení na dálnici D2. „Jde nám o to, aby vjezd a výjezd na parkoviště u Penny nezasukoval dopravu. Prověřovali jsme to především kvůli napojení z pravotočivé zatáčky od dálnice. Mělo by to být v pořádku,“ dodal Důbrava.

Ve směru od dálnice má vzniknout odbočovací pruh, kterým se do Penny řidiči pohodlně napojí. „Měl by pomoci k tomu, aby zde doprava byla klidná. Tak doufejme, že tomu tak opravdu bude, a že se předpoklady odborníků naplní,“ věří starosta.

Supermarket Penny by v těchto místech podle zjištění Deníku nemusel být posledním podobným projektem svého typu. Investoři zde totiž údajně uvažují ještě o jiné maloobchodní prodejně.