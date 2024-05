S přípravnými pracemi přitom začali stavební dělníci teprve po novém roce. „V těchto dnech začíná výstavba prodejny,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

Vedení společnosti nyní již poptává také budoucí zaměstnance. Aktuálně na pozice vedoucího prodejny a jeho zástupce. „Zákazníci se mohou těšit na moderní design, přátelské prostředí a široký sortiment kvalitních produktů za výhodné ceny,“ nalákal Kubík.

Ještě než se otevřou dveře prodejny prvním zákazníkům, bude nutné zajistit bezpečné napojení na síť chodníků a průtahu městem. „Klíčové pro nás je, aby společnost Penny vybudovala chodník tak, aby se lidé do obchodu bezpečně dostali i pěšky,“ podotkl podivínský starosta Martin Důbrava.

Zdůraznil, že vedení města také kladlo důraz na prověření bezpečnosti provozu průtahu mezi Podivínem a Velkými Bílovicemi. To kvůli napojení na dálnici D2. „Jde nám o to, aby vjezd a výjezd na parkoviště u Penny nezasukoval dopravu. Prověřovali jsme to především kvůli napojení z pravotočivé zatáčky od dálnice. Mělo by to být v pořádku,“ dodal Důbrava.

Ve směru od dálnice má vzniknout odbočovací pruh, kterým se do Penny řidiči pohodlně napojí. „Měl by pomoci k tomu, aby zde doprava byla klidná. Tak doufejme, že tomu tak opravdu bude, a že se předpoklady odborníků naplní,“ věří starosta.

Supermarket Penny by v těchto místech podle zjištění Deníku nemusel být posledním podobným projektem svého typu. Investoři zde totiž údajně uvažují ještě o jiné maloobchodní prodejně.

Řada lidí další supermarket v Lednicko-valtickém areálu vítá. Ne všichni místní jsou ale z nové prodejny nadšení. „Nejsem zastáncem nově budovaných obchodů. Už tak si myslím, že jich tady máme dost. A navíc se tržby opět rozmělní, tím pádem budou méně vydělávat okolní prodejny, což odnesou jejich prodavačky na nižších výplatách,“ nechala se slyšet už v lednu například Michaela Blažková z Rakvic.

Podobně hovořila i Mirka Švástová Bořutová. „Já osobně moc do Penny nakupovat nechodím, nová stavba tak pro mě nemá velký význam. Když už jedu na větší nákup, volím Lidl v Hustopečích,“ zmínila na začátku roku Rakvičanka.