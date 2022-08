Přejít ulici přes vyznačený přechod nebo vyjet autem z garáže u domu je mnohdy pořádnou výzvou. „Je to neskutečné. Není možné vůbec přejít hlavní cestu, děti bych si netroufla pustit samotné. Je to k pláči,“ kroutila hlavou například učitelka Kristýna Řezáčová.

Vůbec nejhorší je podle místních situace v období od Velikonoc až po podzimní prázdniny. „O obchvatu se hovoří už dvacet let a pořád se nic neděje. Radnice zaspala. Co se dopravy týče, není tu vůbec bezpečno. A to nemluvím o tom, že kvůli autům parkujícím na chodnících jim často musejí lidé uhýbat přecházením na silnici, kudy jede jedno auto za druhým,“ podotkl zase vinař Tomáš Hřebačka.

Podobně hovořil i Luděk Kocourek. „Už dvacet let mažou strany před volbami naivním ovečkám med kolem huby a slibují řešení obchvatu. Po volbách ale zpravidla jejich snahy vždy končí," povzdechl si muž.

Novinka v aqualandu je jak tři tenisové kurty. Příchozí čekají Stěny Everestu

Vedení třítisícového Podivína podle starosty Martina Důbravy problém řeší. „Obchvat potřebujeme, ale město na něj nemá, jde o obrovský ranec peněz. Měla by to být investiční akce kraje, ovšem ten výstavbě musí dát prioritu a zařadit ji do svých investičních akcí. To ale může být až v horizontu třeba dvaceti let,“ zmínil Důbrava.

Podivínští se nyní postupně snaží alespoň vykoupit pozemky pod uvažovaným asi dvoukilometrovým obchvatem tak, aby byli připravení v případě, že na město přijde řada. „Chceme tomu jít naproti. Nechceme, aby skoupili pozemky nějací spekulanti a pak kraj vydírali, nebo aby je případně kraj musel vyvlastňovat. Stejně tak řešíme i přípravu studie obchvatu, v níž by mělo stát, jak by měl obchvat vypadat a co vše by mohlo být jeho součástí,“ poznamenal starosta.

Třetina mladých stromků u Ladné uschla. Špatně je vysadili, tvrdí ekolog

Aktuálně tamní sbírají údaje o počtu aut, která denně městem prosviští. „Výsledky budeme mít na konci srpna. Poslední měření odhalila na osm tisícovek aut. To je opravdu vysoké číslo. Jsou obce a města, kde skloňují výstavbu obchvatu, a aut tam projede o několik tisíc denně méně,“ srovnal Důbrava.

Podivínští se nyní snaží alespoň zvýšit bezpečnost v nejfrekventovanější části sídla. „V hlavní Bratislavské ulici jsme zbudovali zvýšené přechody pro chodce tak, abychom dopravu zpomalili, a aby mohli lidé snáze přejít na druhou stranu ulice,“ uvedl Důbrava s tím, že problém v Podivíně není ani tak rychlost projíždějících aut, jako spíše jejich počet.

Zamýšlený, asi dva kilometry dlouhý, obchvat Podivína by měl plynule navázat na sjezd z dálnice a město zcela minout. Napojit by se pak měl na silnici číslo 422 vedoucí z Podivína do Lednice. V roce 2015 dokonce kvůli obchvatu místní sepsali petici.